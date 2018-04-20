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Минтранс может изменить проект, запрещающий возить в метро детей в колясках
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Минтранс может изменить проект, запрещающий возить в метро детей в колясках 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минтранс РФ после публичных обсуждений может скорректировать документ, запрещающий перевозку в метрополитене детей в колясках, следует из комментария пресс-службы министерства.
Минтранс РФ разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ. Проект, в частности, предполагает запрет на перевозку в метро детей в детских колясках. Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в четверг сообщила, что омбудсмен обратится в Минтранс за разъяснениями, т.к. считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу.
Минтранс сообщил в пятницу, что при официальном поступлении обращения внимательно рассмотрит его, после чего даст разъяснения.
"Проект документа в настоящее время находится на публичном обсуждении, и по итогам поступивших замечаний и предложений в него могут быть внесены изменения, в том числе в пункт 51, касающийся запретов. В частности, с учетом замечаний общественности будут внесены изменения в перечень мест, в которых запрещена перевозка детей в детских колясках", — говорится в комментарии пресс-службы Минтранса РФ.
Министерство напоминает, что с актуальной версией документа можно ознакомиться на сайте regulation. В данной версии предлагается запретить перевозку детей в детских колясках на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона. «Минтранс России призывает к активному обсуждению данного документа», — отмечается в сообщении. Документ, как говорилось в материалах к проекту, будет находиться на публичном обсуждении с 16 апреля по 8 мая текущего года.
Проект призван унифицировать правила пользования метрополитенами в российских городах, добавили в Минтрансе. Сейчас в России нет единого документа федерального уровня, регулирующего правила пользования метро. В соответствии с этими типовыми правилами регионы будут разрабатывать свои. Проект содержит перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Основная цель — обеспечение безопасности перевозок пассажиров.
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