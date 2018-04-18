Спам-атака на Думу может стоить несколько миллионов рублей, считает эксперт

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Стоимость спам-атаки на социальные сети Госдумы может достигать нескольких миллионов рублей, при этом очевидно, что она организована и заранее спланирована, считает эксперт в сфере digital-продвижения Игорь Малинин.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили РИА Новости о том, что официальные аккаунты нижней палаты парламента в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter подверглись массовой спам-атаке. Как уточнил собеседник агентства, в аккаунтах Госдумы появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

"Комплексная работа с репутацией (включая насаждение фейковых отзывов) стоит от 150 тысяч и до бесконечности (учитывается сложность проекта). Уверен, что это нестандартный заказ, тем более, такой рискованный, поэтому может стоить от одного и до нескольких миллионов рублей", — сказал Малинин РИА Новости, комментируя спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях.

Эксперт пояснил, что обычный заказной комментарий или лайк может купить любой человек по цене от 3 рублей. При этом «чем сложнее и срочнее задача, тем выше цена за целевое действие».

"Однако в данном случае я вижу ситуацию, которая не похожа на обычный заказ на таких сервисах: слишком масштабная и единовременная эта атака… Заказчиком атаки на Думу может быть кто угодно, вплоть до обычных интернет-хулиганов, но надо понимать, что не каждое агентство согласится оказать такую услугу, поэтому сегодняшняя спам-атака явно организована централизованно и заранее спланирована", — отметил он.

Малинин также обратил внимание на то, что хотя стилистика спам-комментариев одинакова, формулировки в ней разные.

"Это сделано для того, чтобы нельзя было добавить одно слово в стоп-лист и прекратить поток комментариев. Скорее всего, также программа присваивает каждому такому «комментатору» свой IP-адрес, чтобы атаку нельзя было остановить соответствующими фильтрами", — уточнил эксперт.

По его словам, существуют целые программы, которые создают иллюзию жизни фейковых аккаунтов: добавляют в друзья пользователей, публикуют что-то на своих стенах, выкладывают фотографии и так далее. Однако в один момент таким аккаунтам можно дать задание и по атаке на соцсети, причем это может делать программист или группа программистов, добавил Малинин.

"Всеми перечисленными методами заказчики пользуются регулярно, это может быть и решение бытовых интернет-споров, и атака на конкурентов, и вывод хэштега в топ Twitter, например", — подчеркнул Малинин.