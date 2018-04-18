Астраханцы проводили в Волгоград эшелон с военной техникой

Сегодня, 18 апреля, из Астрахани начал движение ретро-поезд «Воинский эшелон». Новый проект музея-заповедника «Сталинградская битва» отправился по направлению в Волгоградскую область . Паровозом ЭР 797-41, на платформах которого перевозят орудия и военную технику из Волгограда , управляют машинисты РЖД . Специально для реализации этого проекта железнодорожники научились быть кочегарами. Сегодня военный эшелон астраханцы, как и в годы войны, провожали в город-герой с музыкой, забрасывая цветами.

— Я, конечно, думал, что это станет заметным событием, но такого отклика и заинтересованности, которые проявили работники РЖД и жители Астрахани, я, честно говоря, никак не ожидал, — поделился впечатлениями после сегодняшнего события директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин . — Астраханцы с душой подошли к организации и режиссуре мероприятия. Это было эмоционально, тепло. Я, как и зрители, которых оказалось на удивление много, несмотря на будний день, хорошо представил, как во время войны эшелоны уходили на фронт, как их провожали в родных городах.

Отдельно Алексей Васин отметил для себя работу железнодорожников, которые постарались воспроизвести быт кочегаров эшелона в мельчайших подробностях.

— Например, они показали зрителям, как это жарить яичницу на лопате, — говорит директор музея-заповедника. — Ее, кстати, тут же съел депутат Госдумы . Очень радостно и свежо получилось. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев высказал предложение ежегодно проводить такие акции. Изначально планировалось, что эшелон посетит 25 станций, но теперь уже получается, что 26 будет. Решили, что обязательно надо заехать в Палласовку

Организацией мероприятия в Астрахани занимались местные власти и творческие коллективы.

— Я очень надеюсь, что у нас в Волгограде на 9 мая встреча воинского эшелона пройдет не менее торжественно. Это надо видеть, как собираясь в путь, он затягивается, а молодые люди, переодетые в форму военных лет, машут из эшелона, а в их сторону летят цветы. Я многое видел, но сегодняшнее мероприятие в Астрахани меня очень задело. Думаю, что это очень удачный проект. Это не было какой-то бутафорией. Абсолютно нет.

Стартовав из Астрахани, воинский эшелон направился в сторону города-спутника Волгограда Волжского. Прибытие его сюда запланировано на 21 февраля. Далее маршрут ретропоезда проляжет по станциям Волгоградской области:

22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;

23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;

24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;

24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;

25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;

26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;

28 апреля — Аткарск , начало концерта в 10:00;

30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;

4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;

6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00 (мск.);

6мая — Камышин-1, начало мероприятия в 14:20;

8 мая воинский эшелон прибудет к станции Волгоград-1. Встреча запланирована на 10:00. 9 мая на железнодорожном вокзале пройдет праздничный концерт. Начало так же — в 10:00.

На пяти жлезнодорожных платформах «Воинского эшелона» выставлена самая знаменитая военная техника: легендарная «тридцатьчетверка», бронеавтомобили, «катюша», несколько гаубиц. Это богатство на время путешествия поезда передал волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва». А вот паровоз серии «Эр» жил в подмосковном депо — в 60-х годах его отправили на пенсию и законсервировали. Этот трудяга может разгоняться до 40-50 километров в час.