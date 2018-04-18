В Бескудниковском районе предприятия потребительского рынка и услуг участвуют в месячнике по благоустройству и устанавливают летние кафе

С 1 апреля в городе начинают свою работу сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

В Бескудниковском районе, также, начался монтаж и установка оборудования по нескольким адресам. Провести время на свежем воздухе и при этом вкусно поесть можно будет по нескольким адресам: Бескудниковский бульвар, дом 12 строение2, Бескудниковский бульвар, дом 57 корпус 1. А также, возле нескольких предприятий по Дмитровскому шоссе: у домов 64 корпус 3, 72, 80 строение 1 и у дома 89Б строение 1.

Летние кафе будут радовать посетителей практически до конца осени, а если точнее — до первого ноября.

Кроме того, все предприятия сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания и торговые объекты принимают участие в месячнике по благоустройству, который по распоряжению столичного градоначальника продлится до 30 апреля.

В рамках мероприятия организации потребительского рынка района уже привели в порядок свои витрины и фасады. На данный момент заканчиваются работы окраске перил, урн, ремонту входных групп и благоустройству прилегающей территории.