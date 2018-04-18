Курортный сезон Эрдогана

В разгар курортного сезона решил провести выборы президент Турции . И президентские, и парламентские выборы состоятся досрочно, 24 июня, — объявил Реджеп Тайип Эрдоган . Это более чем на год ранее предусмотренного срока. С проведением выборов вступают в силу поправки к конституции, одобренные на прошлогоднем референдуме, предусматривающие переход к президентской республике.

Алексей Образцов. Одержавший победу на первых прямых президентских выборах в 2014 году Эрдоган до этого с 2003 года бессменно возглавлял Турцию в качестве премьер-министра, обладая куда большей властью, чем тогдашний президент страны. Но, и заняв пост президента, не упустил бразды правления, целенаправленно двигаясь к абсолютизации своей власти. По ряду причин Эрдоган решил ускорить процесс укрепления своих полномочий, — пояснил в эфире НСН тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики

«Реджепу Тайипу необходимо получить дополнительный «белый камушек» в избирательную урну, чтобы подтвердить свою легитимность. У него и планы обширные реформирования турецкой политики и амбиции большие. Сейчас, на волне своей популярности, он хочет свои достижения закрепить. Пока ситуация благоприятствует, ему хочется получить максимальные преференции от этого. И поэтому ему торопиться, ковать железо, пока оно горячо», — объяснил Образцов.

О том, что далеко не всех в Турции устраивает «султанизация» полномочий Эрдогана, говорят не только результаты прошлогоднего референдума о переходе от парламентской к президентской форме государственного устройства, который сторонники реформы выиграли отнюдь не без труда, получив поддержку в 51,41%. За год до этого Эрдоган чудом избежал смерти при попытке государственного переворота, устроенного группой военных. Он покинул отель в Мармарисе буквально за несколько часов до его штурма путчистами. Тогда в беспорядках в Анкаре погибли не менее 250 человек, а после подавления путча были арестованы десятки тысяч людей. Тогда же в стране был введен режим чрезвычайного положения. И сейчас срок его действия решением кабинета министров продлен еще на три месяца. Впрочем, если возвращаться к туристическому сезону, то отдыхающим в Турции ничего не грозит, — уверил НСН Алексей Образцов.

«Опасаться не стоит. В Турции любой избирательный процесс достаточно сильно контролируется. Конечно, определенное недовольство и разница во мнениях будет присутствовать. Но, чтобы это помешало российским туристам отдохнуть, это вряд ли».

Для нескольких миллионов россиян, которые привыкли ежегодно посещать Турцию, это хороший прогноз.

Всеволод Нерознак