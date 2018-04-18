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Реконструкцию почти 20 детских и спортивных площадок проведут в Некрасовке в 2018 году
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Реконструкцию почти 20 детских и спортивных площадок проведут в Некрасовке в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
На территории района Некрасовка в текущем году в весенне-летний период планируется провести реконструкцию 13 детских и пяти спортивных площадок.
Как сообщил руководитель ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Никита Орешкин, на данных объектах будут заменены малые архитектурные формы (снаряды) и сделано новое специальное безопасное резиновое покрытие.
— Некрасовка — развивающаяся территория, — отметил Никита Орешкин. — По планам в 2020 году здесь смогут жить 400 тысяч человек. Конечно, качество их жизни будет сильно зависеть от того, насколько комфортной будет окружающая среда. Мы уже сейчас работаем над ее созданием — от повседневной мойки территорий, уборки мусора до более глобальных работ.
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