Реконструкцию почти 20 детских и спортивных площадок проведут в Некрасовке в 2018 году

На территории района Некрасовка в текущем году в весенне-летний период планируется провести реконструкцию 13 детских и пяти спортивных площадок.

Как сообщил руководитель ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Никита Орешкин, на данных объектах будут заменены малые архитектурные формы (снаряды) и сделано новое специальное безопасное резиновое покрытие.

— Некрасовка — развивающаяся территория, — отметил Никита Орешкин. — По планам в 2020 году здесь смогут жить 400 тысяч человек. Конечно, качество их жизни будет сильно зависеть от того, насколько комфортной будет окружающая среда. Мы уже сейчас работаем над ее созданием — от повседневной мойки территорий, уборки мусора до более глобальных работ.