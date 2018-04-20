Володин предложил создать рабочую группу по законопроекту о контрсанкциях 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России, в которую войдут представители обеих палат парламента.
В пятницу в Госдуме проходит совещание с представителями заинтересованных ведомств, деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».
Возглавит рабочую группу первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. От Госдумы в ее состав также войдет глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. От Совета Федерации — первый вице-спикер Николай Федоров и председатель комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Кроме того, в рабочей группе примут участие представители деловых сообществ, Общественной палаты. Рабочая группа совместно с представителями правительства займется сбором и анализом поступающих предложений, уточнили в думской пресс-службе.