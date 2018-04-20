Ещё
Володин предложил создать рабочую группу по законопроекту о контрсанкциях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин предложил создать рабочую группу по законопроекту о контрсанкциях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России, в которую войдут представители обеих палат парламента.
В пятницу в Госдуме проходит совещание с представителями заинтересованных ведомств, деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».
Возглавит рабочую группу первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. От Госдумы в ее состав также войдет глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. От Совета Федерации — первый вице-спикер Николай Федоров и председатель комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Кроме того, в рабочей группе примут участие представители деловых сообществ, Общественной палаты. Рабочая группа совместно с представителями правительства займется сбором и анализом поступающих предложений, уточнили в думской пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Рябков: работа над контрсанкционным законопроектом будет интенсивной, но ответственной Глава Кубани: единое войско даст новый импульс для развития российского казачества Пентагон: ошибочный запуск ракет в Сирии 16 апреля выявил неполадки сирийских ПВО
Комментарии  Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание143
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300310
Первый легальный бордель открывается в России355
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение