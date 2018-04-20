Володин предложил создать рабочую группу по законопроекту о контрсанкциях

В пятницу в Госдуме проходит совещание с представителями заинтересованных ведомств, деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств».