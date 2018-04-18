В Киеве пройдет технический фестиваль OldCarLand

Более тысячи классических машин привезут на крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. Он будет проходить пять дней — с 27 апреля по 1 мая в Государственном музее авиации по ул. Медовой, 1.

Это уже восьмое по счету мероприятие. Его проводит OldCarServiсe и «проект Кофейбус».

Эстонии, Литвы, Среди участников мероприятия — легковые автомобили, грузовики, автобусы, мото— и велотехника. Старейшим машинам фестиваля — более 80 лет. Многие из них сохранены в единственном экземпляре. Немало будет уникальных моделей, которые выпускали в течение короткого времени, а также принадлежавших известным и влиятельным лицам. Технику на OldCarLand привезут из многих областей Украины, Польши Беларуси и других государств.

Впервые на OldCarLand представят масштабную экспозицию спортивных машин. Можно будет увидеть ретроавтомобили, которые одерживали победы 30-40 лет назад. Уникальные экземпляры привезут из стран Прибалтики. Кроме того, фестиваль посетит легенда автоспорта литовец Стасис Брундза. Он — 10-кратный чемпион Советского Союза в ралли, победитель ралли «Тур Европы» в 1974 году, трехкратный победитель финского этапа чемпионата мира в группе 2 1980-1982 годов.

Также можно будет увидеть старинные и редкие ЛАЗ и другую пассажирскую технику различных годов выпуска.

Мероприятие будет проходить при содействии Министерства обороны , на фестиваль привезут как танки времен Второй мировой войны, так и современную отечественную технику. Покажут машины, которые США предоставляло нашей армии в 1990-х годах.

На OldCarLand традиционно будут работать ресторанные зоны, развлекательные детские секторы будут проходить соревнования на педальных машинах среди детей, будут действовать активные экспозиции музыкальной и игровой техники, которую выпускают более 30 лет.

Также в этом году пройдет дефиле в ретрокупальниках, состоится конкурс «Элеганции» — когда владельцы старинных машин одеваются в соответствии с эпохой, когда это авто ездило.