Александр Гусев встретился с депутатскими фракциями Воронежской облдумы 

Народные избранники определились с приоритетными задачами на будущее. Врио губернатора Александр Гусев сформулировал главные задачи для правительства на ближайшее время и обещал жёсткий, но интересный график работы, который не позволит чиновникам «закиснуть». Глава региона вместе с председателем облдумы Владимиром Нетёсовым сегодня, 18 апреля, встретился с представителями всех фракций, представленных в местном парламенте. Заседание традиционно провели накануне большого отчёта о работе правительства области за последний год. Народные избранники обсудили с Александром Гусевым ключевые вопросы и определились с основными задачами на будущее. В приоритете наращивание темпов развития в промышленности и сельском хозяйстве, а также увеличение инвестиций в социальную сферу. — Я очень рассчитываю на то, что у нас работа будет такая же слаженная, как и в предыдущие годы. Мне кажется, предпосылок к тому, чтобы у нас что-то кардинально поменялось в наших взаимоотношениях, нет. Поэтому считаю, что заявленные планы по развитию, во-первых, осуществимы, а во-вторых они, являясь достаточно амбициозными, будут нас стимулировать, — сказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Перед этим депутаты почти две недели заслушивали отчёты всех глав департаментов. На заседаниях подробно разобрали работу правительства в прошлом году и определялись с приоритетами на будущее. — По каждой проблеме были озвучены конкретные предложения, в том числе законодательного характера. Они лягут в основу конкретных законопроектов на территории Воронежской области, и инициатив, которые мы выдвинем в Государственную Думу. Также они станут базой для разработки совместных программ для решения острых вопросов, — рассказал председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов.