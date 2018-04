Нобелевские лауреаты: Леопольд Ружичка. Парфюмерная премия 

О первом хорватском нобелевском лауреате, обогнавшем с премией своего учителя и спасшем своего будущего преемника, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Леопольд Степан Ружичка

Нобелевская премия по химии 1939 года (1/2 премии, вторую половину получил Адольф Бутенандт). Формулировка Нобелевского комитета : «За работы по полиметиленам и высшим терпенам (for his work on polymethylenes and higher terpenes)»