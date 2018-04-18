Moody's: «Русал» в наибольшей степени пострадает от санкций США

ТАСС , 18 апреля. Новые санкции США окажут негативное влияние на кредитоспособность некоторых российских эмитентов, в частности компании «Русал» . Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете международного рейтингового агентства Moody"s Investors Service.

"В корпоративном секторе в наибольший степени от санкций пострадает ОК «Русал». Агентство Moody"s считает вполне реалистичным сценарием дефолт по долговым обязательствам «Русала», в том числе по купонным выплатам по еврооблигациям, номинированным в долларах США, который может произойти уже 3 мая 2018 года, когда наступит срок купонных выплат по еврооблигациям компании на сумму 500 млн долларов", — говорится в сообщении агентства.