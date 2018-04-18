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Народный календарь. 19 апреля. Хорошо ли, что Евтихий — тихий
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Народный календарь. 19 апреля. Хорошо ли, что Евтихий — тихий 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Год на год не приходится, и в один год к 19 апреля уже расцветали яблони, а в другой — еще кружились в воздухе снежинки.
Называли этот день в честь святых Иеремия и Евтихия. Иеремия, правда, предки наши называли Еремой — для простоты.
Считалось, что на Ерему нужно очень внимательно следить за погодой, поскольку можно было определить, хорошим ли будет урожай хлеба. С этой точки зрения всех радовал «Евтихий тихий», то есть отсутствие ветра в течение дня — это было верной приметой доброго урожая. И, напротив, говорили, что коли «Ерема ветром в колос бьет», он «урожай собьет», то есть если будет ветрено, хлебов богатых не ждать.
По народной традиции, хорошей приметой считалось также цветение яблонь на Евтихия. Но даже если они не зацветали, было положено пойти к яблоньке, поклониться ей до земли, подставить под ветви подпорки — то есть сделать, таким образом, для урожая все что можно. Яблоньке же, не родившей в прошлом году, угрожали: стучали обухом топора по коре и, качая головой, осуждающе приговаривали: «Барыня-яблоня, будь при памяти — яблок принеси, деток позабавь». Считалось, что после этого яблоня обязательно «вспомнит» о том, что должна плодоносить, и принесет урожай.
* Именины в этот день Григорий и Еремей, Иван, Мефодий и Павел, Петр, Севастьян и Яков.
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