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Информацию о задолженности можно получить в четырех центрах госуслуг ЮВАО
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Информацию о задолженности можно получить в четырех центрах госуслуг ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 50 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В четырех центрах госуслуг «Мои документы» на территории ЮВАО можно в режиме реального времени получить информацию об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и сформировать квитанцию для ее оплаты.
Такая услуга стала доступна в «Моих документах» районов Капотня, Некрасовка, Печатники и Текстильщики.
Для получения соответствующей информации заявителю необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а для распечатки квитанции на погашение долга — индивидуальный номер налогоплательщика.
Центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08.00 до 20.00.
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