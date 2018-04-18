Информацию о задолженности можно получить в четырех центрах госуслуг ЮВАО

В четырех центрах госуслуг «Мои документы» на территории ЮВАО можно в режиме реального времени получить информацию об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и сформировать квитанцию для ее оплаты.

Такая услуга стала доступна в «Моих документах» районов Капотня, Некрасовка, Печатники и Текстильщики.

Для получения соответствующей информации заявителю необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации , а для распечатки квитанции на погашение долга — индивидуальный номер налогоплательщика.

Центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08.00 до 20.00.