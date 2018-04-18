«Нохчалла»: правила жизни чеченского народа

У чеченцев есть свой кодекс чести — «нохчалла». Это слово непереводимо, но каждый нохчо знает, что оно обозначает — свод неписаных правил, касающихся морали, нравственности и этики, которыми руководствуются представители данной национальности испокон веков.

Гостеприимство и доброжелательность

Характер нохчо, с детства воспитываемого традиционной чеченской семьей рыцарем, джентльменом, дипломатом, мужественным заступником и надежным товарищем — это дань уважения историческому прошлому горного народа.

Условия жизни у чеченцев всегда были непростыми — горная местность, явно некурортный климат. Отсюда у нохчо особое отношение к гостю, который в стародавние времена, будучи не принятым на ночлег, мог погибнуть от холода или голода, от разбойничьего ножа или нападения диких зверей. По закону предков у чеченцев гость обязательно должен быть приглашен в дом, согрет, накормлен, нохчо непременно предложит человеку переночевать — все это соблюдается неукоснительно.

Вежливость и уступчивость (до известных пределов, разумеется) тоже у чеченцев в крови — чтобы разминуться на узких горных дорогах и тропинках Чечни , жизненно необходимы такт и сдержанность, в противном случае скандалисты просто рискуют улететь в пропасть. Тяжелыми условиями жизни в горах можно объяснить также такие традиционные черты характера нохчо, как взаимовыручка, взаимопомощь — чеченец поможет своему земляку в любом случае, даже с риском для собственной жизни.

Ни баринов, ни крепостных

«Нохчалла» не подразумевает наличие каких-либо сословных, классовых делений у нохчо — среди представителей этого народа за века его существования никогда не существовало ни помещиков, ни крепостных — у чеченцев своя иерархическая субординация. Даже если нохчо занимает привилегированно е положение, он не станет демонстрировать это остальным — показывать свое превосходство над другими считается недостойным настоящего чеченца. Наоборот, нохчо в данном случае должен быть особенно учтив и приветлив, дабы не задеть самолюбие другого. К примеру, верховой чеченец непременно первым здоровается с безлошадным. Более того, нохчо обязан спешиться с лошади, если встречный старше его.

Если дружба, то крепче стали

Друг для чеченца даже больше чем брат. «Нохчалла» определяет дружбу между нохчо как нечто непоколебимое — и горе, и радость друзья-чеченцы делят пополам. Проявления невнимания или неучтивости к брату нохчо еще может простить. Но если это относится к другу — прощения не будет.

Особое отношение к женщине

Кодекс чести чеченца подразумевает почтительное отношение как к самой женщине (матери, жене), так и к ее родственникам. «Нохчалла» заповедует нохчо в знак особого уважения к состоящим в родстве с матерью и женой спешиваться с коня еще перед селением, где те проживают.

У нохчо есть притча о путнике, попросившемся на ночлег. Чеченец не знал, что кроме хозяйки в доме никого не было. Женщина по правилам не могла оказаться гостю, а он сам, если бы знал, что остается с ней один на один, ни за что бы не стал ночевать — это по чеченским законам, мягко говоря, непорядочно.

Гость был накормлен и уложен спать. Только наутро чеченец догадался, что хозяйка в доме была одна и всю ночь не ложилась, сидела в передней. Когда гость умывался, он ненароком задел кисть женщины мизинцем. Покидая дом, чеченец отхватил этот палец ножом, таким образом продемонстрирова в особое отношение к чести приютившей его чеченки.

Не гордыня, но гордость

Общеизвестно, что чеченцы — очень гордый и независимый народ, принуждение они не приемлют. Это тоже «нохчалла». Нохчо — испокон веков защитники, воины. Ощущать себя свободным и постоянно отстаивать свободу — жизненная потребность чеченца. Вместе с тем, свободолюбие у нохчо соседствует с уважением к другим людям. «Нохчалла» учит чеченца уважать иноверца даже больше, чем мусульманина, поскольку считается, что нанесенную единоверцу обиду Всевышний может простить, потому что обидчик и обиженный имеют шанс встретиться на главном Судилище. А несправедливость, на которую нохчо обрек иноверца, непростительна — на том свете подобной встречи не случится, и, выходит, грех навечно останется несмываемым.