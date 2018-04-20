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Реконструкция коллекторного комплекса под территорией парка «Зарядье» завершена
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Реконструкция коллекторного комплекса под территорией парка «Зарядье» завершена 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Фото: Москва24
Завершилась комплексная реконструкция одного из старейших коллекторных комплексов столицы — комплекса «Зарядье». Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
«В ходе реконструкции на всем протяжении подземного объекта металлоконструкции были заменены специалистами комплекса городского хозяйства Москвы на современные, усилены плиты перекрытий, переходные мостики, обновлены дренажные и насосные системы, установлено новое оборудование: датчики охранно-пожарной сигнализации, контроля газо-воздушной среды, диспетчерского управления. Реконструктивные работы коснулись не только подземного пространства. Наземные сооружения коллекторов — вентиляционные шахты, расположенные близ храма Зачатия святой Анны, что в Углу, приняли вид гранитных цоколей с изящными решетками, гармонично вписавшись в общий архитектурный концепт территории», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что объект, состоящий из пяти коллекторов, располагается прямо под территорией ландшафтного парка «Зарядье». Совокупная длина коллекторной системы — более 5 км.
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