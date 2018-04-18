Около тысячи ярославцев посетили несанкционированный митинг против мусора

По оценкам присутствующих, порядка тысячи человек пришли на несогласованный с властями митинг против столичного мусора.

Мероприятие началось вечером в среду, 18 апреля, в 18 часов, в сквере возле Знаменской башни. Его официальная вместимость — 500 человек. Активисты стояли друг к другу вплотную. В это же время на площади проходил сбор макулатуры, организованный молодежным управлением. Из-за музыки, звучащей из их колонок, почти не было слышно выступающих на митинге. Вокруг территории — сотрудники полиции и дружинники. Организатором стал депутат облатной думы от фракции КПРФ Александр Воробьев . Он начал клич на прошлой неделе в социальных сетях. Воробьев предложил участникам выдвигать свои предложения по созданной резолюции.

Ключевое требование митингующих — прекратить и вновь не допускать вывоз московского мусора на полигоны Ярославской области . Кроме того, в резолюции указана необходимость принять на федеральном уровне программу о строительстве мусороперерабатывающих предприятий с применением новейших технологий. Также активисты говорили о комплексе мер для захоронения «зеленого масла» с НПЗ имени Менделеева. По предварительным оценкам, только на это потребуется 4 млрд рублей.

В ходе митинга Александр Воробьев предложил создать рабочую группу. В том числе в нее войдут известный журналист и общественный деятель Антон Голицын , а также волонтер Светлана Елфимова. Присоединиться к работе группы могут все желающие. Первая встреча пройдет уже в четверг, 19 апреля, в штабе КПРФ. Начало — в 18 часов.

Также участники митинга предложили перегородить дорогу к мусорному полигону Скоково и сделать мусорную баррикаду у здания областного правительства, если в течение месяца ситуация не изменится.

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