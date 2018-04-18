\"Кодекс вора в законе\": правда ли, что его создали в НКВД

Существуют две более или менее аргументированные версии происхождения воровского кодекса: закон написан с ведома и при активном участии НКВД; его авторы — бывшие белые офицеры. Теперь уже вряд ли можно установить группу людей, имевших отношение к написанию кодекса вора в законе, и тем более назвать конкретного инициатора этой идеологии. Можно лишь предположить, кому и почему воровской закон был выгоден.

При чем тут НКВД?

Есть версия, что идею создания системы ГУЛАГ руководству советского государства подкинул Нафталий Френкель, ставший потом одним из руководителей этого лагерного Молоха. За почти 30-летнюю историю существования Главного управления исправительно-трудовых лагерей через ИТЛ прошли миллионы заключенных. Всей этой массой надо было управлять. И не только извне силами НКВД. Сторонники предположения о «ментовском» авторстве воровского закона считают, что именно с целью создания привилегированной касты среди уголовников и укрепления ее статуса в лагеря НКВД в 30-х годах прошлого века был «спущен сверху» кодекс чести вора в законе. Однако у этой версии больше слабых сторон, чем весомых аргументов в ее защиту. В пользу данного предположения можно привести два факта: институт воров в законе в современном его понимании в СССР начал формироваться действительно с организацией ГУЛАГа (1930-е годы); появление законников было воспринято администрацией исправительно-трудовых лагерей с негласным одобрением — воровская субординация в определенной степени помогала поддерживать порядок в местах лишения свободы. [С-BLOCK] Но доводы противников данной версии, в частности, историка, исследователя отечественного криминального мира А. Сидорова (Фима Жиганец), выглядят более убедительными. Во-первых, согласно базовым принципам воровской идеи законник обязан не марать себя трудом, сотрудничеством с властью (в любой форме, в том числе службой в армии, членством в госорганизациях), вор в законе должен существовать только за счет совершения преступлений или игры в карты (в неволе). Ни намека на доверительные отношения с авторами воровского закона и их детищем — ворами — в этих понятиях нет. Наоборот, воровской кодекс начисто отрицает любое сотрудничество с представителями власти. Во-вторых, нет ни одного документа или хотя бы устного или письменного упоминания бывших сотрудников НКВД об этом проекте, якобы родившем в недрах Наркомата внутренних дел. [С-BLOCK] И в-третьих, знаменитая «сучья» война между воевавшими в Великой Отечественной ворами в законе и «правильными» законниками, разразившаяся в советских зонах в 40-50-х годах, окончательно ставит на этой версии происхождения воровского кодекса крест: администрация лагерей в том кровавом противостоянии открыто поддерживала «сук», а не отсидевшихся во время Второй Мировой в лагерях законников.

Офицерская «теория заговора»