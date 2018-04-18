Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома. По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны. «Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии — ред.) увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — утверждает Митчелл. Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН . «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», — приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве. В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии — это очередная дезинформация. «С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — передает слова Красова РИА «Новости»