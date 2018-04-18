Занятие по развертыванию пункта временного размещения прошло в ДК МЭИ

Методическое занятие по развертыванию пункта временного размещения населения (ПВР) провели в доме культуры Московского энергетического института в рамках окружных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день на базе 42 образовательных, культурных и иных учреждений округа по распоряжению префекта ЮВАО Андрея Цыбина создан 61 ПВР.

— Подобные мероприятия пройдут в каждом пункте временного размещения округа с целью получения администрацией пунктов практических навыков оперативного развертывания, а также урегулирования возможных проблемных вопросов, — сообщил заместитель начальника Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ Вячеслав Королев.

В организованном мероприятии приняли участие более 90 сотрудников, уполномоченных на решение вопросов в области ГОиЧС округа, среди них — сотрудники районных ГБУ «Жилищник», управ и организаций. Им рассказали и продемонстрировали алгоритм развертывания подобных пунктов, пояснили требования и условия организации ПВР, показали примерную комплектацию каждой группы, определили перечень необходимых документов и ответили на возникшие в ходе обсуждения вопросы.