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Занятие по развертыванию пункта временного размещения прошло в ДК МЭИ
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Занятие по развертыванию пункта временного размещения прошло в ДК МЭИ 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Методическое занятие по развертыванию пункта временного размещения населения (ПВР) провели в доме культуры Московского энергетического института в рамках окружных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На сегодняшний день на базе 42 образовательных, культурных и иных учреждений округа по распоряжению префекта ЮВАО Андрея Цыбина создан 61 ПВР.
— Подобные мероприятия пройдут в каждом пункте временного размещения округа с целью получения администрацией пунктов практических навыков оперативного развертывания, а также урегулирования возможных проблемных вопросов, — сообщил заместитель начальника Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ Вячеслав Королев.
В организованном мероприятии приняли участие более 90 сотрудников, уполномоченных на решение вопросов в области ГОиЧС округа, среди них — сотрудники районных ГБУ «Жилищник», управ и организаций. Им рассказали и продемонстрировали алгоритм развертывания подобных пунктов, пояснили требования и условия организации ПВР, показали примерную комплектацию каждой группы, определили перечень необходимых документов и ответили на возникшие в ходе обсуждения вопросы.
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