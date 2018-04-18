​Just ЮИТ: здание Ведического университета Махариши строили 7 лет, а разрушили за 1 день 

Сегодня Казань лишилась одного из самых странных долгостроев — четырехэтажного здания из желтого кирпича на Гаврилова. Дом строился для последователей индийского гуру, но больше пригодился для бездомных, альпинистов и любителей «стрелялок». «Казанский репортер» внимательно следит, как разворачиваются события на берегу Казанки, который хотят застроить высотками, несмотря на протесты местных жителей и экологов. Судя по паспорту объекта, здания Российского ведического института Махариши уже полтора месяца как быть не должно. Срок окончания работ на вывеске обозначен первым марта 2018 года. Что затянуло демонтаж не ясно. То ли ждали спецтехнику, то ли сроки сдвинулись из–за того, что проект возведения здесь жилых домов приобрел общественный резонанс и сопротивление со стороны местных жителей и экоактивистов. На месте здания из желтого кирпича компания «ЮИТ–Казань» собирается построить несколько жилых многоэтажек. Ради этого девелоперы приобрели землю на берегу Казанки у Исполкома Казани. Возникла только одна проблема — по генплану эта территория относится к рекреационной зоне, то есть является парковой. Парком этот участок является и по сути. Несмотря на то, что из благоустройства здесь лишь заасфальтированные прогулочные дорожки и пирс, местные жители тут проводят время круглый год: зимой катаются на лыжах, а летом А для набирающего популярность у горожан увлечения под названием «бёрдвотчинг», то есть наблюдение за птицами любое время года подойдет, по словам орнитологов здесь обитают довольно редкие виды пернатых. Стаи птиц поднялись в воздух, как только за дело приступила тяжелая техника и кирпичи с шумом полетели вниз. Экскаватор–разрушитель в паре с обычным ковшевым экскаватором лихо кромсали здание, обнажая надписи, которые ранее могли видеть лишь те, кто был внутри. Впечатляющее зрелище привлекло внимание прохожих и автомобилистов. Последние, сворачивая шеи, несколько раз едва не устроили ДТП, так что автомобильные клаксоны дополняли звуковую картину гулкого грохота падающих кирпичей и металлический конструкций. — Смотри-смотри, сейчас грохнется стена! — то и дело восклицали мальчишки, приехавшие посмотреть на процесс на велосипедах. — Красиво… — завороженно произносили зрители постарше. Впрочем, были и те, кто процессом интересовался не столько ради «красоты», сколько из сугубо практических целей. Пару раз к воротам охранника подъезжали видавшие виды Лады и выходившие из авто восточного вида мужчины интересовались, нельзя ли будет забрать кирпич «на разбор». Получив отказ, они отправились восвояси. У здания, которое на глазах превращалась в груду кирпичей, довольно необычная и одновременно показательная история: объект наглядное воплощение эпохи 90–х. Четырехэтажный дом из желтого кирпича, похожий на замок, начали стоить еще в прошлом тысячелетии, в 1999 году как Российский ведический университет Махариши, но ни одного занятия здесь так и не провели. Учредителем вуза выступил МГУ имени Ломоносова, но что–то пошло не так и стройка перед самым завершением объекта замедлилась, а в 2006 году и вовсе остановилась. Здание стояло фактически бесхозным и заброшенным. Его облюбовали бездомные и представители молодежных субкультур. В частности, «Махариши» идеально подошел для любителей граффити, а также игроков в страйкбол и пейнтбол. Здесь же иногда тренировались промышленные альпинисты. Дом несколько раз пытались продать, но каждый раз безуспешно. В итоге здание обветшало и уже не подлежало восстановлению. К вечеру здание сравняли с землей. Простояв на берегу Казанки полтора десятилетия, «Махариши» был снесен за несколько часов. Усталые экскаваторы положили свои стрелы, а площадка за строительным забором напоминала декорации для фильма–катастрофы про апокалипсис. Среди знатоков городских историй снова всплыла легенда, что при строительстве здания в фундамент заложили драгоценные камни. Антон Райхштат.