Про «ту Apple». 1983—1993 годы, истина где-то рядом. Изгнание Джобса

В октябре 1983 года цена на готовящийся к появлению на свет Macintosh 128K/400 была уже назначена и зафиксирована. На отметке 1995 долларов. Но Скалли принял решение поднять её до 2495.

“Надо же нам откуда-то взять деньги на его рекламу и продвижение”, — ответил Скалли на возражения вскипевшего Джобса. Через несколько дней Стив сдался. То есть показ ролика 1984 в самый дорогой прайм-тайм, когда его посмотрели десятки, если не сотни, миллионов американцев, обошелся покупателям первых Mac’ов в 500 лишних долларов за каждый экземпляр. Хорошо, что они об этом даже не подозревали.

Может быть, за 1995 долларов Mac 128K/400 продавался бы повеселей. Но это далеко не факт. Если бы не исторический показ исторического ролика в прайм-тайм, о нем узнало бы куда меньше потенциальных покупателей. Десятки тысяч вместо десятков миллионов.

Пустышки не становятся главами PepsiCo в 38 лет.

Версии и реальность

Существует версия, что Джон Скалли (эпитеты опущены), завидуя Джобсу, не понимая в технологиях, из вредности и других нехороших личных качеств, взял и уволил бедного Стива Джобса

На самом деле… Скалли не завидовал Джобсу, в 1984-м и 1985-м они жестоко конфликтовали, но, как показало будущее, они оба были правы и неправы. И если взглянуть на события тех дней непредвзято, скорее именно Джобс был неправ больше, чем его оппонент. А Скалли в то время действительно не понимал, что такое «видение». Где и когда он мог приобрести это понимание? Скалли игнорировал этот фактор, в этом была его ошибка.

Скалли не увольнял Джобса. Он отстранил Джобса от управления Macintosh Division, и причины для такого шага были. Остальное сделал сам Джобс. Эскалация конфликта, заговор, попытка переворота, обращение к совету директоров с требованием уволить Скалли. Подробнее об этих событиях — чуть ниже.

И кроме того, Стив Джобс не был бедным. Ему не надо было задумываться о том, где взять деньги на покупку следующего «мерседеса». А кроме того, он владел шестью с половиной миллионами акций Apple Computer , продажа которых вскоре после его ухода из компании превратила его в мультимиллионера.

Угроза для Macintosh

Ситуация в компании в 1985 году была крайне пессимистическая. Продажи Apple II падали, Mac вообще продавался из рук вон плохо. На юную индустрию персональных компьютеров время от времени, как цунами на беззащитные густонаселенные берега, накатывали непонятные кризисы, что-то вроде эпидемий ОРВИ или гриппа, и похоже, это был один из них — но и очевидные ошибки Apple Computer сыграли свою роль.

Привели к осложнениям.

Сотрудники Apple ждали очередных сокращений. Угроза превращения Macintosh в еще один провал буквально висела в воздухе. Стив упорно продвигал к завершению проекты, смысл и полезность которых вызывали сомнение у большинства экспертов.

Тот самый Big Mac;

портативный Mac, последствие знакомства Джобса с первым коммерческим ноутбуком Osborne 1;

концепция Desktop Publishing и реальные проекты по воплощению этой концепции в жизнь — LaserWriter и поддержка усилий компании Aldus, разрабатывавшей для Mac’ов программу PageMaker, для работы над этим направлением было создано специальное подразделение компании (спецподразделение!) Apple Lab;

И еще кое-что, «по мелочи».

Мы знаем, что все это было очень важно и ценно, но в тот момент действительно нужно было совершить маневр для сохранения компании на плаву.

Противоречия между Джобсом и Скалли продолжали накаляться, пока ситуация не вспыхнула и не заискрила с треском и дымом… Но прежде чем мы поговорим о том, чем и как все закончилось, выясним: в самом ли деле проекту Macintosh угрожала смертельная опасность?

О продажах Mac’ов Продажи Mac’ов были хуже ожидавшихся, но, несмотря на несовершенство и убийственно слабые технические данные Macintosh 128K/400, сначала всё шло на удивление вполне прилично. Джобс пообещал продажу миллиона Mac’ов в 1984 году? Так ведь ему никто и не поверил, про обещание сообщали как об очередном курьезе эксцентричного Enfant Terrible Кремниевой долины.

Он обещал продажу ста тысяч Macintosh 128K/400 за первые сто дней с начала продаж. К сотому дню было продано 72 тысячи Mac’ов. Это подтвержденные данные, те, кто заявляет о продаже компанией Apple за весь 1984 год всего 80 тысяч Mac’ов, либо не в курсе, либо… врут?

В июне 1984 года было продано 65 тысяч Mac’ов. На Apple Computer обрушивался шквал жалоб и критики. Компьютер был интригующе интересен, но откровенно слаб. В сентябре 1984 Apple Computer, наконец, прервала гордое молчание и ответила. К модельном ряду Mac’ов добавился Macintosh 512K/400. За 3195 долларов.

На продажах Mac’ов это не сказалось. Более того…

В конце октября или в начале ноября случился кризис. Тот самый, похожий на эпидемию. В ноябре было продано всего около 20 тысяч Mac’ов. В декабре — еще меньше.

Мятеж

Вялые продажи продолжились и «по ту сторону рождества», в новом, 1985 году.

По мнению Скалли, Джобс убивал своё детище и компанию. Скалли отстранил Джобса от руководства «непонятными» проектами и переселил его в «местный аналог Сибири». Стив сходил с ума от вынужденного безделья, несправедливости, тупости и предательства, за милю с небольшим от творящейся истории, и… наконец он решил действовать.

9 или 10 апреля 1985 года Скалли должен был лететь в Китай . На этот день Стив наметил переворот. Он переговорил с людьми, разделявшими его взгляды, с каждым отдельно. Кто-то выдал план «апрельского восстания» Джону Скалли. Считается, что Джобса выдал Жан Луи Гассé. Может быть…

Скалли тайком отменил поездку в Китай и заявился в офис в самый неподходящий для инсургентов момент. Все закончилось, не начавшись.

Скалли не увольнял Джобса. Никто из поддержавших Стива сотрудников не был уволен. Это именно разъяренный и не контролирующий себя Джобс обратился к совету директоров с требованием уволить Скалли. Он был искренне уверен, что совет директоров поддержит именно его.

Джобс не смог убедить совет директоров в своей правоте, но доходчиво и убедительно доказал, что работать вместе с Джоном Скалли он не будет.

Совет директоров уволил Стива Джобса. Не буду спрашивать, как поступили бы вы. У нас есть преимущество перед людьми того времени, мы точно знаем, что Джобс был гением. В те дни об этом только догадывались, и этих догадливых можно было пересчитать по пальцам обеих рук.

Совет директоров уволил Джобса, потому что он просто не мог поступить иначе. НО представим себе, что случилось чудо. Стив взял бы себя в руки и исказил бы сознание аудитории «полем искажения реальности», и вместо Джона Скалли в компании остался бы Стив Джобс.

Если бы Джобс в 1985-м победил

Едва ли компанию ждало бы светлое будущее. Джобс и сам сознавал, что управлять большой многомиллионной компанией он пока не способен. В любом случае пришлось бы искать нового претендента на пост главы Apple Computer, тратить на это время и деньги компании, в то время как конкуренты выживали бы компанию с рынка.

Более того, практически любой другой руководитель высшего звена, особенно с опытом управления крупными компаниями, являющийся, кроме того, еще и профессионалом в области раскрутки и продвижения брендов, в конечном итоге повел бы себя так же, как Скалли. Или еще хуже.

Боюсь, если бы Джобс возглавил компанию в 1985-м, Apple Computer вполне могла не дожить до 90-х. Чтобы стать тем, кем Стив стал в 1997-м, ему надо было пережить и увольнение, и потрясающую эпопею с NeXT, и просто повзрослеть.

Идеальным исходом был бы компромисс между Джобсом и Скалли, который был совершенно невозможен.

Продолжение (про Newton и общение с Apple) следует.