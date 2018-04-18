Ещё
Мини-Титаник: завораживающие подводные фотографии затонувшего 107 лет назад корабля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мини-Титаник: завораживающие подводные фотографии затонувшего 107 лет назад корабля 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Бесстрашный фотограф Беки Каган Шотт (Becky Kagan Schott) с командой спустились на дно холодного озера Верхнее в США, чтобы сфотографировать затонувший 107 лет назад корабль The Gunilda — 60-метровое в длину судно, построенное в шотландском городе Лит.
Команде удалось погрузиться на глубину около 82 метров.
Источник: Daily Mail
Беки, профессиональный подводный фотограф, рассказала, что ее любимая фотография — комната с пианино. Беки легко может представить, как это помещение выглядело до того, как было затоплено.
По словам Беки, затонувший корабль на удивление хорошо сохранился, что нехарактерно для столь долгого пребывания под водой.
«Это было похоже на путешествие во времени. За все годы работы и съемок затонувших кораблей я никогда такого не видела. Мы подплывали к окнам и видели пианино, все так же стоявшее на своем месте, стол для карточных игр и повернутые к камину кресла, висящие на стене часы, фарфоровую посуду с позолотой. Зрелище впечатляющее».
Не так много дайверов осмеливаются добраться до корабля Gunilda из-за удаленного месторасположения озера, глубины и низкой температуры воды. Так что для этой съемки потребовались смелые первоклассные дайверы.
«У нас было всего 25 минут на глубине, чтобы запечатлеть эту красоту. Еще 75 минут мы всплывали на поверхность. Такое сложное погружение должно быть четко скоординировано, как танец».
«На дне озера абсолютная темнота, что сильно затрудняет общение и передвижение».
Bigpicture.ru: последние новости
Спортсмен, политик, младший лейтенант: жизнь и приключения наследного принца Иордании Вот сука: 10 инстаграмов собак, которые популярнее тебя Сбежавший 50 лет назад из «Алькатраса» Джон Энглин прислал письмо ФБР и попросил помощи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО214
СК показал результаты расследования по Скрипалям93
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене24
Россия нашла способ защититься от санкций425
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение