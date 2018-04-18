Мини-Титаник: завораживающие подводные фотографии затонувшего 107 лет назад корабля

Бесстрашный фотограф Беки Каган Шотт (Becky Kagan Schott) с командой спустились на дно холодного озера Верхнее в США , чтобы сфотографировать затонувший 107 лет назад корабль The Gunilda — 60-метровое в длину судно, построенное в шотландском городе Лит.

Команде удалось погрузиться на глубину около 82 метров.

Беки, профессиональный подводный фотограф, рассказала, что ее любимая фотография — комната с пианино. Беки легко может представить, как это помещение выглядело до того, как было затоплено.

По словам Беки, затонувший корабль на удивление хорошо сохранился, что нехарактерно для столь долгого пребывания под водой.

«Это было похоже на путешествие во времени. За все годы работы и съемок затонувших кораблей я никогда такого не видела. Мы подплывали к окнам и видели пианино, все так же стоявшее на своем месте, стол для карточных игр и повернутые к камину кресла, висящие на стене часы, фарфоровую посуду с позолотой. Зрелище впечатляющее».

Не так много дайверов осмеливаются добраться до корабля Gunilda из-за удаленного месторасположения озера, глубины и низкой температуры воды. Так что для этой съемки потребовались смелые первоклассные дайверы.

«У нас было всего 25 минут на глубине, чтобы запечатлеть эту красоту. Еще 75 минут мы всплывали на поверхность. Такое сложное погружение должно быть четко скоординировано, как танец».

«На дне озера абсолютная темнота, что сильно затрудняет общение и передвижение».