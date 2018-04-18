Глава Оренбургской области поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

За эти годы издание стало одним из самых авторитетных и популярных в России и имеет огромную читательскую аудиторию, отметил Юрий Берг

Он отметил, что за эти годы издание стало одним из самых авторитетных и популярных в России и имеет огромную читательскую аудиторию.

«Высокое профессиональное мастерство, отклик на самые важные, социально значимые события и проблемы, ответственность за каждое слово позволяют вам занимать лидирующие позиции в информационном пространстве, пользоваться доверием и любовью читателей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Губернатор пожелал «АиФ» новых профессиональных удач и дальнейшего движения вперед.