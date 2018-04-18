Без неожиданностей: кому выгодно назначение нового мэра Калининграда

Предсказуемый выбор

Алексей Силанов избрали мэром Калининграда в среду, 18 апреля, путем тайного голосования депутатов горсовета. Из 27 присутствовавших на заседании парламентариев голоса Силанову отдали 26 человек, один из депутатов проголосовал против всех. Первый эпизод в карьере нового мэра можно назвать показательным.

Несколько месяцев назад при тех же обстоятельствах несогласных было больше. В ноябре 2017 года, когда на третий срок переизбирался Александр Ярошук , пять представителей фракции ЛДПР голосовали «против», объяснив демарш нежеланием участвовать в выборах, результат которых заранее известен, а также тем, что кандидат от партии Дмитрий Виноградов не был допущен к конкурсу. Виноградова, впрочем, не допустили и на этот раз, итог был предсказуем — что именно Силанов возглавит мэрию, говорили еще до отставки Ярошука.

Это как раз та фигура, которая может устроить всех, отозвался о Силанове профессор БФУ имени Канта Владимир Кривошеев. Он не состоял ни в каких группах влияния, не замечен в лоббировании ничьих интересов, добавляет политолог Дмитрий Евсюткин. В свою очередь председатель горсовета Калининграда и глава комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Андрей Кропоткин объяснил единодушие своих коллег тем, что из тройки претендентов Силанов был безусловным фаворитом по опыту и знаниям.

57-летний Алексей Силанов почти 10 лет работал в мэрии Калининграда: в 2003-2010 годах он возглавлял городской комитет по образованию, затем был назначен заместителем главы администрации по социальным вопросам. С 2012 до 2016 года он курировал социальный блок уже на посту заместителя губернатора. И за все эти годы, как отмечают политологи, Силанов не был участником скандалов, конфликтов и интриг. «Алексей Силанов — это человек, который умеет выстраивать отношения», — заметил политолог Анатолий Ромашко.

С кем придется договариваться

Как писал «ФедералПресс» , эксперты, комментируя версии, что именно Силанов возглавит Калининград, назвали его компромиссной фигурой. В назначении на этот пост «своего человека» были заинтересованы и губернатор Алиханов, и его предшественник — экс-полпред по СЗФО, помощник президента Николай Цуканов , который сохраняет влияние в регионе, и Александр Ярошук, дальнейшей карьере которого мог бы повредить недружественно настроенный преемник.

Это только гипотеза, отметил Дмитрий Евсюткин. «Ни Цуканов, ни Ярошук никакого отношения к назначению Алексея Силанова не имеют, и они не могли оказать влияния ни на Силанова, ни на Алиханова», — уверен политолог. По его мнению, выбор в пользу Силанова сделан в рамках стратегии правительства области и лично Алиханова. Стратегия эта сводится к тому, что главы муниципалитетов, как минимум, не должны мешать решению глобальных задач. Устранение традиционного противостояния между губернскими и муниципальными властями — это федеральный тренд.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что все молодые технократы, возглавившие российские регионы в последние два года, являются своего рода эмиссарами Москвы . И везде после смены глав регионов сменились мэры столичных городов. Для того чтобы устранить конфликты на местах практически во всех регионах России были отменены прямые выборы глав администраций муниципалитетов, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников

«Нам следует ожидать, что противостояния и противоречия между администрацией города и правительством области будут все больше нивелироваться», — прогнозирует Владимир Кривошеев. Бывшему градоначальнику Ярошуку приписывали конфликты со всеми тремя губернаторами, при которых ему довелось поработать. Сам же он признает, что жесткое противоборство было только из-за денег, выделяемых на нужды города.

Эксперты считают, что неконфликтному Алексею Силанову проще будет найти общий язык с губернатором, а его умение договариваться пригодится и в работе с населением. «Людей, которые могут спокойно общаться с народом, в Калининградской области можно пересчитать по пальцам. Силанов этого не боится благодаря своему опыту работы в социальной сфере, — отметил Дмитрий Евсюткин. — На определенном этапе контакт между властью и народом был утерян. Возвращение к диалогу, думаю, положительно отразится не только на городской ситуации, но и в целом на обстановке в регионе».

Что ждать от Силанова

Новый мэр, сложивший с себя полномочия депутата Госдумы и приступивший к своим обязанностям в день избрания, заявил, что команда мэрии будет формироваться на основе не только его личной оценки, но и откликов от общественности города. При этом Силанов заявил, что «масштабных, глобальных перестановок не будет».

Времени на раскачку у нового сити-менеджера нет, добавил глава горсовета Андрей Кропоткин. На данный момент нет времени и на существенные кадровые ротации. Силанов перечислил свои первостепенные задачи — подготовить город к празднованию Дня Победы, а затем «встретить гостей и участников Чемпионата мира по футболу чистотой, порядком и комфортом».

Силанов отметил, что будет поддерживать те направления, в которых удалось добиться определенных успехов предыдущему руководству города — он отметил заслуги Ярошука в развитии инфраструктуры, особенно инженерной, и социальной сферы, включая строительство детских садов и школ. Проблемы, которые новый мэр будет решать в первую очередь, касаются благоустройства, развития транспортной инфраструктуры, экологии, создания современного облика города. При этом он подчеркнул, что деятельность любого управленца должно определять желание слушать и слышать население и работать для людей. Что касается прежних заслуг Алексея Силанова, то известно, что за четыре года работы на посту вице-премьера по социальным вопросам в области была ликвидирована очередь в детские сады за счет создания 15 тысяч мест, построены две новые школы в Калининграде. При нем была решена проблема дефицита льготных лекарств, которая актуализировалась вновь в прошлом году. Также при Силанове была реконструирована и оснащена новым медицинским оборудованием областная клиническая больница, обновлен парк машин скорой помощи.

«Самый главный наш документ — это бюджет города. Я хотел бы, чтобы администрация работала по исполнению бюджета, по всем 15 программам, чтобы результат был, по крайней мере, не хуже, чем в 2017 году», — озвучил свои ожидания глава горсовета. Андрей Кропоткин выразил надежду, что пары недель новому мэру хватит на то, чтобы понять, каким образом формировать команду и двигаться вперед. Официальное вступление в должность, как рассказал Силанов, может состояться уже до конца этой недели.

Фото: gov39.ru