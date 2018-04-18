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Президент РФ подписал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора
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Президент РФ подписал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора 

Агентство «Москва» 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Федеральный закон принят Государственной думой 3 апреля 2018 г. и одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Документом установлено применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Согласно закону, контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.
Также закон расширил перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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