Президент РФ подписал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора

Президент России Владимир Путин подписал закон о контрольных закупках в сферах санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Документом установлено применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Согласно закону, контрольная закупка продукции, проводимая при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и товаров (работ, услуг) при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, может быть проведена органом государственного контроля (надзора) незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры

Также закон расширил перечень оснований для проведения внеплановой проверки, дополнив его нарушением требований к маркировке товаров и предусмотрев, что на основании данного нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.