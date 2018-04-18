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Предупреждающие знаки о запрете купания можно будет увидеть даже после захода солнца
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Предупреждающие знаки о запрете купания можно будет увидеть даже после захода солнца 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Знаки «Купаться запрещено» начали устанавливать на берегах столичных водоемов. Вчера несколько табличек появилось в центре Москвы, у пруда в сквере Антропова.
Весенние теплые деньки напоминают: лето не за горами. А это означает, что грядет открытие купального сезона. Знаки, запрещающие купание, появятся у 235 водоемов Москвы.
— Таблички покрыты люминесцентной краской, — устанавливая знак у пруда в Антроповском сквере, рассказывает рабочий ГУП «Мосводосток» Александр Пшеничкин. — Так что увидеть их можно в любое время суток. Кстати, вместо недолговечных наклеек мы используем сменные трафареты.
Таблички устанавливают на двухметровых столбах, вопервых, так они отовсюду видны, а во-вторых, на них не будут наклеивать рекламные листовки. Размер запретительных знаков составляет 50 на 60 сантиметров.
— Таблички с предупреждением «Выход на лед запрещен» каждую весну меняют на «Купаться запрещено», — рассказал заместитель начальника эксплуатационногидротехнического района ГУП «Мосводосток» Дмитрий Куприенко. — Прежние запретительные знаки будут ждать своего часа на складах до первых заморозков.
Поменяют знаки безопасности и в популярных местах столицы: на знаменитых Патриарших (4 знака) и Царицынских прудах (47 знаков). Всего в столице заменят более 900 табличек безопасности. Их установку завершат к 15 мая.
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