Предупреждающие знаки о запрете купания можно будет увидеть даже после захода солнца

Знаки «Купаться запрещено» начали устанавливать на берегах столичных водоемов. Вчера несколько табличек появилось в центре Москвы , у пруда в сквере Антропова.

Весенние теплые деньки напоминают: лето не за горами. А это означает, что грядет открытие купального сезона. Знаки, запрещающие купание, появятся у 235 водоемов Москвы.

— Таблички покрыты люминесцентной краской, — устанавливая знак у пруда в Антроповском сквере, рассказывает рабочий ГУП «Мосводосток» Александр Пшеничкин. — Так что увидеть их можно в любое время суток. Кстати, вместо недолговечных наклеек мы используем сменные трафареты.

Таблички устанавливают на двухметровых столбах, вопервых, так они отовсюду видны, а во-вторых, на них не будут наклеивать рекламные листовки. Размер запретительных знаков составляет 50 на 60 сантиметров.

— Таблички с предупреждением «Выход на лед запрещен» каждую весну меняют на «Купаться запрещено», — рассказал заместитель начальника эксплуатационногидротехнического района ГУП «Мосводосток» Дмитрий Куприенко. — Прежние запретительные знаки будут ждать своего часа на складах до первых заморозков.

Поменяют знаки безопасности и в популярных местах столицы: на знаменитых Патриарших (4 знака) и Царицынских прудах (47 знаков). Всего в столице заменят более 900 табличек безопасности. Их установку завершат к 15 мая.