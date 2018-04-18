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Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии
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Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что «российские наемники» попытались атаковать американские силы в Сирии. Об говорится в его показаниях, данных Комитету Палаты представителей по иностранным делам в среду, 18 апреля.
«Безрассудное вмешательство [Москвы] в Сирии и поддержка режима [президента Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака на силы США российских наемников стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — отмечает Митчелл.
В Госдуме эти данные назвали ложными. «Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — сказал РИА Новости первый зампред комитета парламента по обороне и безопасности Андрей Красов.
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