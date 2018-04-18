Ещё
В Госдепе рассказали, с какой целью США оказывают давление на Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдепе рассказали, с какой целью США оказывают давление на Россию 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в палате представителей американского конгресса в среду заявил, что его страна будет оказывать давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на диалог.
«Стратегия состоит в усилении давления и в том, чтобы указать на дверь к диалогу. В конце концов, на российские власти ложится ответственность за то, будут они использовать эти возможности к диалогу или нет. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы Россия платила цену, пока они не начнут», — приводит телеканал RT его слова.
Министерство финансов США ввело последний пакет антироссийских санкций 6 апреля. Вскоре после этого обвалилась стоимость акций компаний, попавших под ограничения, начался рост курса евро и доллара.
Министерство иностранных дел России пообещало не оставлять новые санкции США без жесткого ответа. В ведомстве также посоветовали Вашингтону «побыстрее избавиться от иллюзий», что с Москвой можно разговаривать языком санкций, заверив, что «никакие меры давления не свернут РФ с избранного курса».
Накануне глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают дополнительный пакет санкций против РФ.
Парламентская газета: последние новости
Чайка сравнил «дело Скрипалей» и «дело Литвиненко» Красов допустил возможность нанесения новых ударов коалиции по Сирии Эксперт рассказал, какие вещества хранились в химлаборатории в Думе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО151
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Россия нашла способ защититься от санкций395
Крым нацелился на Сирию138
Госдеп пригрозил применить силу против России490
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение