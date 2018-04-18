В Госдепе рассказали, с какой целью США оказывают давление на Россию

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в палате представителей американского конгресса в среду заявил, что его страна будет оказывать давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на диалог. «Стратегия состоит в усилении давления и в том, чтобы указать на дверь к диалогу. В конце концов, на российские власти ложится ответственность за то, будут они использовать эти возможности к диалогу или нет. Они не используют эти возможности, поэтому мы продолжим делать так, чтобы Россия платила цену, пока они не начнут», — приводит телеканал RT его слова. Министерство финансов США ввело последний пакет антироссийских санкций 6 апреля. Вскоре после этого обвалилась стоимость акций компаний, попавших под ограничения, начался рост курса евро и доллара. Министерство иностранных дел России пообещало не оставлять новые санкции США без жесткого ответа. В ведомстве также посоветовали Вашингтону «побыстрее избавиться от иллюзий», что с Москвой можно разговаривать языком санкций, заверив, что «никакие меры давления не свернут РФ с избранного курса». Накануне глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают дополнительный пакет санкций против РФ.