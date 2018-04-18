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Сирийский министр заявил о планах наладить экономическое сотрудничество с Россией
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Сирийский министр заявил о планах наладить экономическое сотрудничество с Россией 

RT на русском 1 час назад
Власти Сирии планируют наладить тесное экономическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.
«На данном этапе мне видится нашей первоочередной задачей развитие торгово-экономических отношений, это касается как увеличения объемов двухстороннего товарооборота, так и повышения объемов инвестиций», — цитирует РИА Новости министра.
Отмечается, что вечером 18 апреля сирийская делегация, в состав которой вошли представители власти и бизнеса, прибыла в Крым, чтобы поучаствовать в Ялтинском международном экономическом форуме.
Ранее старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.
RT на русском: последние новости
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