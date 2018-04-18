Деревья вырастут на крышах

Антон Кульбачевский. Крыши подземных парковок, которые создадут в рамках программы реновации жилья, могут использовать для горизонтального озеленения. Об этом 18 апреля сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Над подземными парковками также могут появиться скверы, спортивные сооружения и детские площадки.

— Хороший пример — Конгресс-холл гостиницы «Украина», где есть подземное пространство, а сверху растут живые деревья, клумбы, газоны. Эта идея будет культивироваться в Москве при новом строительстве озеленения плоских поверхностей, в том числе в рамках реновации, — сказал Антон Кульбачевский.

Он добавил, что в Центральном округе столицы может появиться система сбора дождевой воды для полива деревьев.

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