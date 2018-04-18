Деревья вырастут на крышах 

Крыши подземных парковок, которые создадут в рамках программы реновации жилья, могут использовать для горизонтального озеленения. Об этом 18 апреля сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Над подземными парковками также могут появиться скверы, спортивные сооружения и детские площадки.
— Хороший пример — Конгресс-холл гостиницы «Украина», где есть подземное пространство, а сверху растут живые деревья, клумбы, газоны. Эта идея будет культивироваться в Москве при новом строительстве озеленения плоских поверхностей, в том числе в рамках реновации, — сказал Антон Кульбачевский.
Он добавил, что в Центральном округе столицы может появиться система сбора дождевой воды для полива деревьев.
СПРАВКА
Система сбора дождевой воды для полива деревьев рассчитана на то, что вода будет поступать в емкость, а затем — после очистки, фильтрации, системы отстойников — окажется в закрытом резервуаре для хранения. Так можно избежать распространения бактерий. Проект представили в Ботаническом саду Московского государственного университета имени Ломоносова.