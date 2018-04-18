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Маск запретил сотрудникам завода Tesla болтать по телефону
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Маск запретил сотрудникам завода Tesla болтать по телефону 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск ради увеличения объемов производства автомобилей Tesla Model 3 в течение нескольких месяцев намерен сократить внепроизводственные телефонные звонки и встречи своих сотрудников, сообщают СМИ.
Работа на заводах Tesla в Калифорнии была временно приостановлена для модернизации, направленной на увлечение количества выпуска автомобилей с 2 тыс. до 6 тыс. к концу июня. Маск признал, что высокоавтоматизированные заводы столкнулись с трудностями, а «полная автоматизация» была ошибкой. В своем Twitter он заявил, что «сотрудники недооценены», сообщает BBC.
В Сети оказалось электронное письмо, из которого стало известно, что Маск призывает к применению суровых мер по отношению к подрядчикам Tesla. По его словам, в некоторых случаях последние были «ленивы до невозможности».
Маск требует от сотрудников ради улучшения производительности отказаться от деловых встреч, которые, по его словам, являются «бессмысленными для крупных компаний», сократить до минимума собрания, отказаться от ненужных звонков.
Так же в письме говорится о том, что в будущем фирма будет более аккуратно рассчитывать расходы.
Увеличение производства Model 3 считается ключевым для перехода компании Tesla от убыточности к прибыльности, которая неоднократно недовыполняла производственные цели. Модель 3 Tesla нацелена на массовый рынок, но фирма не смогла выполнить отставание заказов на электромобиль стоимостью 35 тыс. долларов.
1 апреля Илон Маск пошутил, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряженные попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц», однако этот твит серьезно обрушил акции компании.
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