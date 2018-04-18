Ярмарка вакансий поможет найти свое призвание

18 апреля в Центре занятости молодежи прошла ярмарка вакансий «Занятость без границ». Найти временную или постоянную работу пришли несколько десятков молодых людей.

У столов, где разместились представители работодателей, выстроилась очередь: молодежь внимательно слушает рассказы специалистов о вакансиях, зарплате, карьерном росте в случае, если соискатель откликнется и пройдет испытательный срок, о специфике работы и многом другом. Информация полезна не только для тех, кто ищет работу впервые, но и для уже опытных специалистов, потому как рынок труда в городе постоянно меняется.

— Сейчас в банке вакансий больше 11 тысяч предложений для студентов и молодых специалистов, — рассказывает ведущий специалист отдела маркетинга центра занятости молодежи Анастасия Ненилина. — Но каждый день появляются новые вакансии и стажировки. Мы помогаем ребятам отслеживать предложения работодателей и не упускать подходящие. А на ярмарках они могут лично пообщаться с нанимателями.

Сама Анастасия Ненилина, студентка четвертого курса Российского государственного социального университета, работает в центре занятости всего полтора года.

— Сначала я просто стажировалась, — вспоминает Анастасия Ненилина. — Мне здесь очень понравилось и я решила остаться. Работала копирайтером на полставки, чтобы совмещать с учебой в университете, и выросла до главного специалиста. Так что я очень хорошо понимаю ребят, которые пришли сегодня на ярмарку.

Найти работу мечты и суметь правильно себя преподнести на собеседованиях в центре занятости молодым людям бесплатно помогают круглый год. Для них проводят профориентационные компьютерные тестирования, учат составлять резюме, организовывают консультации, деловые игры и занятия по адаптации в новом коллективе. А еще ребятам, которым удается трудоустроиться, менеджеры центра помогают и во время испытательного срока. Кстати, специалисты отмечают увеличение числа соискателей среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, которые чаще всего на летний период ищут временную работу. По сравнению с прошлым годом таких ребят стало на 28 процентов больше.

— Всего за первый квартал текущего года из более чем трех тысяч соискателей трудоустроено около половины, — рассказала Анастасия Ненилина. — Это хороший результат. Но мы будем стремиться к тому, чтобы работу нашел каждый!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лейла Акиева, ведущий инспектор Центра занятости молодежи:

— На сегодняшний день наибольшее количество вакансий для молодых людей в сфере образования, туризма, гостиниц и ресторанов, а также в сфере продаж. Ярмарки вакансий в центре занятости проводятся регулярно, участие в них принимают и люди с ограниченными возможностями здоровья.