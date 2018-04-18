«Ближе, чем вы можете подумать»: САФУ намерен продолжить исследование Арктики вместе с Кореей

Соглашение о совместной работе между федеральным университетом и Корейским полярным исследовательским институтом подписали на I Корейско-российском семинаре по арктическим исследованиям. Документ предполагает совместные исследования и разработку образовательных программ, пояснили в пресс-службе университета.

Со стороны Корейского полярного исследовательского института документ подписал директор отдела стратегического планирования и внешних связей Шин Хьенг Чуль. Он же рассказал о причинах заинтересованности их института в этом сотрудничестве.

— Арктика для Кореи ближе, чем вы можете подумать. Северный ледовитый океан влияет на формирование погоды, и мы вкладываем большие инвестиции в арктические исследования. Мы оценили возможности центра коллективного пользования научным оборудованием САФУ «Арктика», их оборудование может служить базой для анализа образцов, которые отбираются нашими учеными. Очень удачным направлением взаимодействия мог бы стать обмен: как материалами, так и сотрудниками. «Арктический плавучий университет» — это тоже перспективный для сотрудничества проект. Так как мы больше сфокусированы на изучении Арктики со стороны Тихого океана, нам интересно подробнее узнать, что происходит в другой части — ее как раз изучает САФУ. Было бы замечательно, если бы наша организация смогла поучаствовать в экспедиции «плавучего университета», — рассказал Шин Хьенг Чуль.

В ближайшей перспективе, пояснили в САФУ, соглашение поможет организовать обмен исследователями, магистрами и аспирантами.