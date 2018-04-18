Около Керчи может появиться медицинский пункт для оказания экстренной помощи 

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медпомощи предлагает развернуть на федеральной трассе в зоне обеспечения Керченского перехода специальный пункт на 9 километре. В нём будут размещаться медицинские сотрудники, чтобы во время оказывать помощь. Силы и средства для такого центра имеются.
Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН о приоритетных направлениях развития города, в число которых вошла и медицина. «Сейчас много инвестиционных проектов мы рассматриваем именно в сфере строительства жилья, дорог. Также нас тоже очень интересует медицина», — сказал он.
Напомним, что, по словам обозревателя газеты «Крымская правда» Николая Филиппова, крымский курорт — лечебный, здесь есть огромный потенциал к восстановлению здоровья.
«Раньше приезжали американцы, и другие иностранцы, ведь в Крыму предоставляют комплексное лечение по низким ценам, такого нет заграницей. Сейчас восстанавливают лечебную медицину, но тут еще нужно учитывать инвестиции, ведь бизнесу нужно некоторое время для создания проектов», — рассказал Филиппов в интервью НСН.