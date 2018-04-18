Около Керчи может появиться медицинский пункт для оказания экстренной помощи

Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медпомощи предлагает развернуть на федеральной трассе в зоне обеспечения Керченского перехода специальный пункт на 9 километре. В нём будут размещаться медицинские сотрудники, чтобы во время оказывать помощь. Силы и средства для такого центра имеются.

Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН о приоритетных направлениях развития города, в число которых вошла и медицина. «Сейчас много инвестиционных проектов мы рассматриваем именно в сфере строительства жилья, дорог. Также нас тоже очень интересует медицина», — сказал он.