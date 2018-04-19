Болховский МУП под давлением прокуратуры выплатил рабочим зарплату

Прокуратурой Орловской области были выявлены нарушения прав работников МУП «Благоустройство города Болхова».

С февраля по март 34 работника не получали вознаграждение за труд. Задолженность достигла 340 тысяч рублей. Директору МУП вынесено представление, также возбуждено административное дело из-за нарушение трудового законодательства. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отметим, на 1 марта суммарная задолженность по зарплате в Орловской области составила 41,7 млн рублей. Уровень безработицы 5,2%. Численность безработных порядка 19 тысяч человек.