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Болховский МУП под давлением прокуратуры выплатил рабочим зарплату
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Болховский МУП под давлением прокуратуры выплатил рабочим зарплату 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Прокуратурой Орловской области были выявлены нарушения прав работников МУП «Благоустройство города Болхова».
С февраля по март 34 работника не получали вознаграждение за труд. Задолженность достигла 340 тысяч рублей. Директору МУП вынесено представление, также возбуждено административное дело из-за нарушение трудового законодательства. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Отметим, на 1 марта суммарная задолженность по зарплате в Орловской области составила 41,7 млн рублей. Уровень безработицы 5,2%. Численность безработных порядка 19 тысяч человек.
Сообщение Болховский МУП под давлением прокуратуры выплатил рабочим зарплату появились сначала на РИА 57.
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