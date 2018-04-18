«Делаем правки — и в печать»: власти Челябинска нашли деньги на новую схему движения трамваев

Схему движения трамваев в новом дизайне, предложенную активистами проекта «Челябинский урбанист», распечатают на муниципальные средства. Схема согласована, дизайнеры вносят последние правки.

— Мне позвонили из администрации — мэр Евгений Тефтелев решил вопрос с финансированием распечатки новой трамвайной схемы. Нас услышали! — сообщил урбанист Лев Владов. — Я уже встретился с директором «Службы организации движения», и мы обо всё договорились. Сейчас делаем последние правки — и в печать!

По подсчётам активистов, на 300 карт, которые будут наклеены в вагонах, нужно всего 20 тысяч рублей.

Схема движения трамваев в новом дизайне стала более компактной, а у каждого маршрута появился свой цвет. Для удобства гостей города на карту нанесли достопримечательности и водоёмы. Над схемой, как отмечается на странице проекта, «абсолютно бесплатно, во имя любви к родному городу и развития хорошей транспортной навигации в России » трудились дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Александр Караваев [работает над официальной схемой московского метро], арт-директор «Бюро Горбунова», дизайнер транспортных схем, навигации Илья Бирман и дизайнер Полина Лесникова, работавшая в департаменте транспорта Москвы и принимавшая участие в создании единой системы навигации в столице. Познакомиться с новой схемой можно на странице проекта. Замечания можно направить в группу «Челябинского урбаниста» в соцсети.

Новый дизайн понравился начальнику управления транспорта Роману Болотову и был рекомендован к внедрению ООО «ЧелябГЭТ». Однако в «Горэлектротрансе», по словам урбанистов, заявили, что денег нет. Официально руководство перевозчика сказало, что просто отдали схему на доработку.

А между тем накануне глава города Евгений Тефтелев заявил, что в рамках внедрения новой маршрутной сети будет пересмотрена работа трамваев. Власти надеются усилить позиции общественного транспорта, ликвидируя дублирующие маршруты. Если схема движения электротранспорта изменится, урбанистам придётся вносить новые правки.