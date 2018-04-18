Адвокат Рыжука: «Он не такой страшный монстр, каким представляет его следствие»

По решению городского суда Кургана Владимир Рыжук, начальник регионального УФНС России , останется в СИЗО ещё на 23 дня. По словам защитника Ирины Колпаковой, они и не ожидали другого исхода, а сторона обвинения осталась довольна.

Владимира Рыжука ввели в зал приставы.

— Мам, ну тебе надо это видеть? — обратился обвиняемый к женщине на первом ряду. Его мать Валентина Рыжук приехала из Тюменской области , чтобы повидаться с сыном. Она шепотом рассказывает ему про успехи детей, пока в зал не зашел судья. Адвокат просит обвиняемого снять бейсболку. Рыжук побрит налысо.

— Вот не знаю теперь, налево или направо зачесать, — шутит он.

В суд Рыжук пришел в бейсболке

Первым слово берет следователь по особо важным делам по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона Иван Безбородов . Основания следствия по мере пресечения не изменились: у Рыжука в Кургане нет постоянной регистрации, он может покинуть область, если не изолировать, продолжит заниматься противоправной деятельностью, давить на свидетелей, а родственники Рыжука пытались продать гараж. При этом, по словам следователя, мужчина характеризуется удовлетворительно, у него два малолетних ребенка.

— Думаем, что изменение меры пресечения будет мешать следствию. Просим продлить арест на 23 дня до 14 мая, — сказал Безбородов, и его поддержал прокурор Алексей Киселев

— Основания не изменились и не отпали: Рыжуку вменяют «тяжкое» и «особо тяжкое преступление». Он в Кургане не прописан. На свидетеля Удинцева (водитель Рыжука. — Прим. ред.) было давление, свидетели засекречены. В совокупности Рыжук может продолжить преступную деятельность или может скрыться, — коротко сказал Киселев.

Прокуратура поддержала доводы следствия о том, что Рыжука стоит изолировать от общества на более долгий срок, пока идет сбор доказательств

Сам Владимир Рыжук сказал на это, что загранпаспорт в январе сам отдал во внутренний отдел УФНС, да и умысла скрываться у него не было. По его словам, он всегда являлся по первому звонку следователя и никогда не отказывался от сотрудничества со следствием. Гараж он продает с 2016 года, а что касается свидетелей — никакого давления на них не было.

— Моя удовлетворительная характеристика основана на показаниях бывших сотрудников Касьяненко (бывший руководитель УФНС. — Прим. ред.), и я их уволил. Контракт в декабре 2017 года мне продлили по решению министра Силуанова, это ли не характеристика? — перечислял Рыжук и продолжал: — Что касается взятки. 22 февраля этого года меня берут с поличным, при том, что взятка якобы была в 2018 году. Баскаль показывает, что я прошу взятку за покровительство над фирмой, которая снята с учета в Курганской области , плюс Арбитражный суд постановил никакие взыскания на неё не накладывать.

Напомним, глава УФНС по Курганской области Владимир Рыжук был задержан 22 февраля 2018 года. Он обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей от предпринимателя Владимира Баскаля спустя год — из сообщения следствия факт передачи был 22 февраля 2017 года. Кроме того, с июня 2017 года расследуется еще одно дело по статье 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения).

Руководитель УФНС признался, что на него в СИЗО продолжают оказывать давление сотрудники УЭБ и ПК — «предлагают взять на себя эти эпизоды, и это продолжается». Более многословной была адвокат Рыжука Ирина Колпакова, которая также попыталась ответить на все аргументы стороны обвинения в пользу того, чтобы оставить ее подзащитного в СИЗО. Она отметила, что альтернатив аресту много: следствие может поместить под домашний арест, выпустить под залог в 2 миллиона рублей, который предлагают заплатить родители Рыжука, отстранить руководителя от должности, если следствие хочет, чтобы он не влиял на свидетелей.

— Доводы не скажу, что подтасованы, но представлены так, что не отражают реальную картину произошедшего. Рыжук ранее не судим, у него двое детей и отличные отношения в семье. Он не такой страшный монстр, которым представляет его следствие, — закончила адвокат.

Во время перерыва Рыжук успевает коротко поговорить с мамой

В перерыве, который длится полчаса, мама Владимира Рыжука Валентина Рыжук рассказала:

— Еду туда-обратно 1500 километров, чтобы здесь побыть и послушать весь этот бред. Дело шито черными нитками по белому. Я работала руководителем налоговой службы в Тюмени, но чтобы такой бред собрать, с июня прошлого года и не могли собрать доказательства? Раз доказательств нет, начинаются мытарства, — спокойно говорит она. По словам женщины, об аресте она узнала из бегущей строки по телевизору и три дня не могла прийти в себя, но, услышав доводы обвинения, окончательно уверилась, что сын невиновен.

В СИЗО Владимир Рыжук останется до середины мая Перед объявлением решения суда, корреспондент 45.ru спросил адвоката подсудимого, что же всё-таки произошло больше года назад в автомобиле Баскаля.

— Их познакомил первый замгубернатора, попросил принять Баскаля — Рыжук попросил выплатить 30 миллионов долга по налогам. Они разговаривали по-приятельски. На встрече Рыжук рассказал, что пытается продать квартиру жены, а Баскаль пообещал помочь найти предложения тюменских агентств недвижимости. И 22 февраля 2017 года он передавал Рыжуку эти предложения агентств. После они разошлись. Квартиру продали через тюменского агента, который подтверждает, что их познакомил Баскаль, — рассказала версию защиты адвокат.

Отвечать на такой же вопрос следователь не стал. Суд принял решение оставить Владимира Рыжука под арестом до 14 мая.