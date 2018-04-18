Адвокат Рыжука: «Он не такой страшный монстр, каким представляет его следствие» 

По решению городского суда Кургана Владимир Рыжук, начальник регионального УФНС России, останется в СИЗО ещё на 23 дня. По словам защитника Ирины Колпаковой, они и не ожидали другого исхода, а сторона обвинения осталась довольна.
Владимира Рыжука ввели в зал приставы.
— Мам, ну тебе надо это видеть? — обратился обвиняемый к женщине на первом ряду. Его мать Валентина Рыжук приехала из Тюменской области, чтобы повидаться с сыном. Она шепотом рассказывает ему про успехи детей, пока в зал не зашел судья. Адвокат просит обвиняемого снять бейсболку. Рыжук побрит налысо.
— Вот не знаю теперь, налево или направо зачесать, — шутит он.
В суд Рыжук пришел в бейсболке
Первым слово берет следователь по особо важным делам по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона Иван Безбородов. Основания следствия по мере пресечения не изменились: у Рыжука в Кургане нет постоянной регистрации, он может покинуть область, если не изолировать, продолжит заниматься противоправной деятельностью, давить на свидетелей, а родственники Рыжука пытались продать гараж. При этом, по словам следователя, мужчина характеризуется удовлетворительно, у него два малолетних ребенка.
— Думаем, что изменение меры пресечения будет мешать следствию. Просим продлить арест на 23 дня до 14 мая, — сказал Безбородов, и его поддержал прокурор Алексей Киселев.
— Основания не изменились и не отпали: Рыжуку вменяют «тяжкое» и «особо тяжкое преступление». Он в Кургане не прописан. На свидетеля Удинцева (водитель Рыжука. — Прим. ред.) было давление, свидетели засекречены. В совокупности Рыжук может продолжить преступную деятельность или может скрыться, — коротко сказал Киселев.
Прокуратура поддержала доводы следствия о том, что Рыжука стоит изолировать от общества на более долгий срок, пока идет сбор доказательств
Сам Владимир Рыжук сказал на это, что загранпаспорт в январе сам отдал во внутренний отдел УФНС, да и умысла скрываться у него не было. По его словам, он всегда являлся по первому звонку следователя и никогда не отказывался от сотрудничества со следствием. Гараж он продает с 2016 года, а что касается свидетелей — никакого давления на них не было.
— Моя удовлетворительная характеристика основана на показаниях бывших сотрудников Касьяненко (бывший руководитель УФНС. — Прим. ред.), и я их уволил. Контракт в декабре 2017 года мне продлили по решению министра Силуанова, это ли не характеристика? — перечислял Рыжук и продолжал: — Что касается взятки. 22 февраля этого года меня берут с поличным, при том, что взятка якобы была в 2018 году. Баскаль показывает, что я прошу взятку за покровительство над фирмой, которая снята с учета в Курганской области, плюс Арбитражный суд постановил никакие взыскания на неё не накладывать.
Из трех адвокатов Рыжук оставил лишь Ирину Колпакову из Тюмени
Напомним, глава УФНС по Курганской области Владимир Рыжук был задержан 22 февраля 2018 года. Он обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей от предпринимателя Владимира Баскаля спустя год — из сообщения следствия факт передачи был 22 февраля 2017 года. Кроме того, с июня 2017 года расследуется еще одно дело по статье 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения).
Руководитель УФНС признался, что на него в СИЗО продолжают оказывать давление сотрудники УЭБ и ПК — «предлагают взять на себя эти эпизоды, и это продолжается». Более многословной была адвокат Рыжука Ирина Колпакова, которая также попыталась ответить на все аргументы стороны обвинения в пользу того, чтобы оставить ее подзащитного в СИЗО. Она отметила, что альтернатив аресту много: следствие может поместить под домашний арест, выпустить под залог в 2 миллиона рублей, который предлагают заплатить родители Рыжука, отстранить руководителя от должности, если следствие хочет, чтобы он не влиял на свидетелей.
— Доводы не скажу, что подтасованы, но представлены так, что не отражают реальную картину произошедшего. Рыжук ранее не судим, у него двое детей и отличные отношения в семье. Он не такой страшный монстр, которым представляет его следствие, — закончила адвокат.
Во время перерыва Рыжук успевает коротко поговорить с мамой
В перерыве, который длится полчаса, мама Владимира Рыжука Валентина Рыжук рассказала:
— Еду туда-обратно 1500 километров, чтобы здесь побыть и послушать весь этот бред. Дело шито черными нитками по белому. Я работала руководителем налоговой службы в Тюмени, но чтобы такой бред собрать, с июня прошлого года и не могли собрать доказательства? Раз доказательств нет, начинаются мытарства, — спокойно говорит она. По словам женщины, об аресте она узнала из бегущей строки по телевизору и три дня не могла прийти в себя, но, услышав доводы обвинения, окончательно уверилась, что сын невиновен.
В СИЗО Владимир Рыжук останется до середины мая Перед объявлением решения суда, корреспондент 45.ru спросил адвоката подсудимого, что же всё-таки произошло больше года назад в автомобиле Баскаля.
— Их познакомил первый замгубернатора, попросил принять Баскаля — Рыжук попросил выплатить 30 миллионов долга по налогам. Они разговаривали по-приятельски. На встрече Рыжук рассказал, что пытается продать квартиру жены, а Баскаль пообещал помочь найти предложения тюменских агентств недвижимости. И 22 февраля 2017 года он передавал Рыжуку эти предложения агентств. После они разошлись. Квартиру продали через тюменского агента, который подтверждает, что их познакомил Баскаль, — рассказала версию защиты адвокат.
Отвечать на такой же вопрос следователь не стал. Суд принял решение оставить Владимира Рыжука под арестом до 14 мая.