Госдепу привиделись Российские наёмники в Сирии 

По словам первого заместителя председателя комитета ГД РФ по обороне Андрея Красова, заявления Госдепартамента США о том, что якобы «российские наёмники» атаковали позиции американских военных в Сирии, являются очередной дезинформацией.
«Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — цитирует РИА Новости парламентария.
До этого помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл говорил о том, что «российские наёмники» предприняли попытку атаковать позиции США на территории Сирии.
«Их безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наёмников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — заявлял дипломат.
В феврале Бусейна Шаабан, советник сирийского президента Башара Асада, отметил, что агрессия США против Сирии может привести к тому, что борьба с терроризмом в стране затянется.