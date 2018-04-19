В Казани волонтеры обновят семь деревянных домов

Фасады семи деревянных домов приведут в порядок волонтеры в 2018 году в рамках « Том Сойер феста». 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест в Казани открылась фотовыставка, посвященная «Том Сойер фесту».

На выставке, начавшей работу в торговом центре на ул. Петербургской, 1, экспонируются фотографии домов, уже отреставрированных в рамках проекта, а также тех, что подлежат реставрации в 2018 году.

Среди домов, которые отремонтируют в 2018 году, №19/21 по улице Щапова, №14 по улице Волкова, №12 по улице Достоевского, №14 по улице Сары Садыковой, №33 по улице Габдуллы Тукая, №4 по улице Калинина, №11 по улице Фатыха Карима, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Часть экспозиции посвящена волонтерам. Здесь можно узнать, как стать волонтером и познакомиться с опытом других городов. Выставка продолжится в течение двух недель.

После открытия выставки на пешеходную прогулку по исторической части города отправились все желающие. Провел ее аккредитованный экскурсовод Айдар Садыков.

В рамках проекта «Том Сойер фест», который проходит в Казани с 2016 года, волонтеры своими силами восстанавливают исторические дома. В центре Казани уже приведены в порядок фасады семи домов. В 2018 году планируется отремонтировать столько же.