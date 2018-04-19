Ещё
В Казани волонтеры обновят семь деревянных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани волонтеры обновят семь деревянных домов 

АиФ Казань 58 минут назад
Фото: АиФ Казань
Фасады семи деревянных домов приведут в порядок волонтеры в 2018 году в рамках «Том Сойер феста». 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест в Казани открылась фотовыставка, посвященная «Том Сойер фесту».
На выставке, начавшей работу в торговом центре на ул. Петербургской, 1, экспонируются фотографии домов, уже отреставрированных в рамках проекта, а также тех, что подлежат реставрации в 2018 году.
Среди домов, которые отремонтируют в 2018 году, №19/21 по улице Щапова, №14 по улице Волкова, №12 по улице Достоевского, №14 по улице Сары Садыковой, №33 по улице Габдуллы Тукая, №4 по улице Калинина, №11 по улице Фатыха Карима, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Часть экспозиции посвящена волонтерам. Здесь можно узнать, как стать волонтером и познакомиться с опытом других городов. Выставка продолжится в течение двух недель.
После открытия выставки на пешеходную прогулку по исторической части города отправились все желающие. Провел ее аккредитованный экскурсовод Айдар Садыков.
В рамках проекта «Том Сойер фест», который проходит в Казани с 2016 года, волонтеры своими силами восстанавливают исторические дома. В центре Казани уже приведены в порядок фасады семи домов. В 2018 году планируется отремонтировать столько же.
АиФ Казань: последние новости
Казанские противники МСЗ достучались до Совета по правам человека Летний фестиваль в парке «Черное озеро» пройдет в июне Айдар Амиров покинул пост главврача РКОБ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня137
Тулеев уедет за границу286
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя122
Япония отказалась от российского алюминия674
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию566
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение