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Число долларовых миллиардеров в России за последние два года возросло на 29 человек
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Число долларовых миллиардеров в России за последние два года возросло на 29 человек 

Авторадио 1 час назад
Фото: Суть Событий
Из рейтинга журнал Forbes следует, что россиян с состоянием свыше 1 миллиарда долларов — как и до санкций — вновь стало более сотни. Список в третий раз возглавил председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценил состояние бизнесмена в 19 миллиардов долларов. Год назад лидером перечня был председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон — его капитал теперь оценили в 18 миллиардов. Теперь он на третьем месте. Второе место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. В десятке — Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин. В этом году в рейтинге сразу 13 новых имен.
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