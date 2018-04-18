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Жители Подмосковья напуганы нашествием чаек
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Жители Подмосковья напуганы нашествием чаек 

Свободная пресса 1 час назад
В подмосковном Одинцово целое полчище чаек прилетело на запах свалки.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», такого количества птиц здесь уже давно не видели.
«Я работаю года три по соседству. Чайки у нас летают все время. Но в таком количестве — в первый раз. Они будто с ума сошли. Их очень много», — сообщила перепуганная местная жительница.
Но в администрации муниципалитета сообщили, что ситуация со свалкой держится под контролем и скоро эта проблема будет решена.
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