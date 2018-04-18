Жители Подмосковья напуганы нашествием чаек

В подмосковном Одинцово целое полчище чаек прилетело на запах свалки.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», такого количества птиц здесь уже давно не видели.

«Я работаю года три по соседству. Чайки у нас летают все время. Но в таком количестве — в первый раз. Они будто с ума сошли. Их очень много», — сообщила перепуганная местная жительница.

Но в администрации муниципалитета сообщили, что ситуация со свалкой держится под контролем и скоро эта проблема будет решена.

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