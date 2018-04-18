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Красов допустил возможность нанесения новых ударов коалиции по Сирии
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Красов допустил возможность нанесения новых ударов коалиции по Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Западная коалиция может нанести новые удары по Сирии под благовидным предлогом борьбы с международным терроризмом, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передаёт РИА «Новости».
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл ранее заявил, что Соединённые Штаты и союзники в ближайшие «дни и недели» смогут нанести поражение запрещённой в России террористической группировке «Исламское государство» в Сирии и Ираке.
«Вот под этим благовидным предлогом вполне возможны новые ракетные удары западной коалиции», — отметил Красов.
Он указал, что на территории Сирии боевики ИГ давно разгромлены при участии России, Ирана и Сирии, а запущенные Соединёнными Штатами ракеты могут полететь не туда, куда они направлялись.
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