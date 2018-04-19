Израиль отмечает 70-летие независимости

Израиле начались торжества, посвящённые Дню независимости, пишут немецкие СМИ в четверг.

Отмечается, что в рамках торжеств запланированы масштабное авиашоу и ряд локальных памятных церемоний. Развлекательные мероприятия продлятся в общей сложности около 70 часов.

Между тем премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе поздравления по случаю юбилея сделал ряд акцентов, которые вызывали настороженность у ряда обозревателей.

«Через 70 лет враги Израиля найдут страну, которая в семь раз сильнее, чем сейчас, — заявил премьер. — Мы не позволяем себе сдерживаться в борьбе с теми, кто хочет нас уничтожить. Мы знаем, как защитить себя своими силами, руководствуясь духом свободы, мы более решительны, чем когда-либо, сильнее, чем когда-либо».

Затем Нетаньяху поблагодарил Вашингтон за оказываемую политическую, военную и экономическую поддержку.

«Мы все ценим партнёрство США , — декларировал он. — Израиль доволен историческим решением президента (США. — Прим. ред.) Дональда Трампа — признать Иерусалим нашей столицей и разместить у себя посольство самой могущественной страны в мире. Благодарю Вас, господин президент, спасибо Америке».

Благодарность израильского премьера Трамп прокомментировал в Twitter: «У США нигде нет друзей лучше, чем Израиль», — написал он.

Американское посольство в Иерусалиме откроется 14 мая.