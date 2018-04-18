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В Праге обсуди, как сохранить память об узниках концлагерей
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В Праге обсуди, как сохранить память об узниках концлагерей 

Российская Газета 2 часа назад
Напомним, что из 18 миллионов жителей Европы, прошедших через нацистские лагеря разного типа, более 11 миллионов было уничтожено. ООН объявила международным днем памяти жертв Холокоста 27 января — день, когда в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта распахнули ворота лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау.
Директор польского государственного музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский накануне одной из годовщин освобождения самого крупного комплекса концентрационных лагерей и лагерей уничтожения рассказывал корреспонденту «РГ»: «Именно ваша страна имеет здесь совершенно исключительный статус. Возможно, это не было место, где было уничтожено больше всего советских узников, но Аушвиц — это символическое место для всего мира».
Обо всех этих трагических событиях рассказывает открытая на днях в библиотеке парламента Чехии историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», подготовленная научно-просветительским центром «Холокост» совместно с институтом «Справедливый мир» и Российским еврейским конгрессом. Впервые она была представлена еще в 2016 году в Государственной Думе РФ, затем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где на открытии присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Прага стала первым европейским городом, в котором можно увидеть исторические экспонаты, в том числе более 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из 15 архивов, музеев и фондов России, Великобритании, Франции и Украины. Это рассказ не только об узниках, но и об освободителях. И именно с этим связано проведение в РЦНК в Праге «круглого стола» «Освобождение узников концлагерей и гетто». Среди участников — сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ Илья Альтман, директор Центра исследования геноцидов из города Терезин Шимон Крбец, председатель еврейской общины Теплице Олдржих Латал.
Темой дискуссий стало изучение на основе новых архивных документов истории Холокоста на территории СССР
Открывая дискуссию, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков сказал: «Именно Красная армия спасла от уничтожения не только еврейский, но и другие народы Европы. Необходимо понимать, что сегодняшние попытки переписать историю, пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу означают оправдание преступлений нацизма, что может привести к повторению тех страшных трагедий. В связи с этим мы обязаны защитить правду о событиях Второй мировой войны, отстоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и павших». Эксперты из двух стран собрались, чтобы обсудить роль государства и общественных организаций в сохранении памяти о Холокосте в России и Чехии. По словам Ильи Альтмана, темой состоявшихся дискуссий стало «изучение на основе новых архивных документов истории Холокоста на территории СССР и судеб граждан Чехословакии, которые были уничтожены именно на территории оккупированного СССР, исследовательские и образовательные проекты, связанные с освобождением узников концлагерей».
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