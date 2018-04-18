Заместитель главы Росавиации Буланов покинул свой пост 

Премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Росавиации Михаила Буланова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Михаил Буланов курировал в Росавиации вопросы, связанные с сертификацией воздушных судов с июля прошлого года.
Министерство транспорта и прокуратура в октябре прошлого года высказывали претензии к управлению Росавиацией.
Надзорные органы планировали уволить главу ведомства Алексанлра Нерадько и его заместителя Олега Клима, но они сохранили свои посты, так как правительство не согласилось с Минтранспортом и прокуратурой.
В понедельник врио Кузбасса Сергей Цивилев уволил четырех своих заместителей. Должностей лишились Валерий Цой, который был заместителем по вопросам здравоохранения, зам по агропромышленному комплексу Елена Жидкова и зам по жилищно-коммунальному
и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов. Кроме того, был уволен Алексей Кожевин.