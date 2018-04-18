Заместитель главы Росавиации Буланов покинул свой пост

Михаил Буланов курировал в Росавиации вопросы, связанные с сертификацией воздушных судов с июля прошлого года.

Министерство транспорта и прокуратура в октябре прошлого года высказывали претензии к управлению Росавиацией.