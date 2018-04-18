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Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию России за помощь
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Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию России за помощь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Сирия благодарна российскому народу и армии за помощь, которая оказывается на всем протяжении сирийского конфликта, заявил губернатор сирийской провинции Латакии Ибрагим Салим.
Вечером в среду крупная делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.
"От имени всех членов сирийской делегации хочу поблагодарить российское руководство, российский народ и армию за ту неоценимую помощь, которую нам оказывали и продолжаете оказывать на всем протяжении сирийского конфликта", — сказал журналистам Салим.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России.
В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.
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