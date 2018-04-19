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Магнолия в цвету: во Владикавказе распустилось старейшее дерево
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Магнолия в цвету: во Владикавказе распустилось старейшее дерево 

Мир24 59 минут назад
Фото: Экспресс-газета
В столице Северной Осетии распустилась старейшая магнолия, которая пережила зиму. По мнению специалистов, владикавказскому дереву может быть более ста лет, передает «МИР 24».
Сейчас в здании около дерева располагается Союз композиторов, а до революции, по словам старожилов, особняк принадлежал инженеру, строителю железной дороги. Он и посадил эту красоту. После войны место магнолий во Владикавказе заняли неприхотливые клены и ясени.
«Все-таки магнолия — это южное дерево. Севернее Ростова-на-Дону его трудно выращивать. Они вымерзают. Так что мы можем радоваться, что мы южный город. И отсутствие магнолии на улицах — это укор тем, кто планирует озеленение города», — сказал садовник Андрей Ермолаев.
Цветущая магнолия стала местом паломничества владикавказцев, а социальные сети заполонили фотографии.
Ранее сообщалось, что в Душанбе к Наврузу высадили редкие виды деревьев, в том числе и магнолию.
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