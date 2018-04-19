Магнолия в цвету: во Владикавказе распустилось старейшее дерево

В столице Северной Осетии распустилась старейшая магнолия, которая пережила зиму. По мнению специалистов, владикавказскому дереву может быть более ста лет, передает «МИР 24».

Сейчас в здании около дерева располагается Союз композиторов, а до революции, по словам старожилов, особняк принадлежал инженеру, строителю железной дороги. Он и посадил эту красоту. После войны место магнолий во Владикавказе заняли неприхотливые клены и ясени.

«Все-таки магнолия — это южное дерево. Севернее Ростова-на-Дону его трудно выращивать. Они вымерзают. Так что мы можем радоваться, что мы южный город. И отсутствие магнолии на улицах — это укор тем, кто планирует озеленение города», — сказал садовник Андрей Ермолаев

Цветущая магнолия стала местом паломничества владикавказцев, а социальные сети заполонили фотографии.

Ранее сообщалось, что в Душанбе к Наврузу высадили редкие виды деревьев, в том числе и магнолию.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ