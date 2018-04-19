В Ялте стартует экономический форум 

Сегодня, 19 апреля, в Крыму стартует Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ-2018). Ожидается, что участие в нем примут более 3 тыс. делегатов из России.
В первый день запланированы дискуссионные площадки, например, «Будущее начинается сегодня», «Интеграция Крыма в глобальную экономику», «Цифровая медицина — экспортный потенциал России», «Стратегия развития строительной отрасли России», «Федеральные целевые программы в России» и другие.
20 апреля состоятся пленарные дискуссии «Будущее России» и «Будущее мира», а также заседания региональных бизнес-омбудсменов и международной ассоциации «Друзья Крыма». А «Опора России» планирует поднять тему легализации малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе.
Помимо этого, ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения экономики Сирии. Так, Будет подписан целый пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Республикой Крым и Сирией.
Как писал «ФедералПресс», Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он состоится с 19 по 21 апреля. По итогам прошлого были подписаны договоры и соглашения более чем на 100 млрд рублей, а участниками стали более 2,2 тыс. человек, в том числе более 200 международных участников из 46 стран мира.