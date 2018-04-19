В Ялте стартует экономический форум

Сегодня, 19 апреля, в Крыму стартует Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ-2018). Ожидается, что участие в нем примут более 3 тыс. делегатов из России

В первый день запланированы дискуссионные площадки, например, «Будущее начинается сегодня», «Интеграция Крыма в глобальную экономику», «Цифровая медицина — экспортный потенциал России», «Стратегия развития строительной отрасли России», «Федеральные целевые программы в России» и другие.

20 апреля состоятся пленарные дискуссии «Будущее России» и «Будущее мира», а также заседания региональных бизнес-омбудсменов и международной ассоциации «Друзья Крыма». А «Опора России» планирует поднять тему легализации малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе

Помимо этого, ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения экономики Сирии . Так, Будет подписан целый пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Республикой Крым и Сирией.