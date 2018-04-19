Ещё
В Ялте стартует экономический форум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ялте стартует экономический форум 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 19 апреля, в Крыму стартует Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ-2018). Ожидается, что участие в нем примут более 3 тыс. делегатов из России.
В первый день запланированы дискуссионные площадки, например, «Будущее начинается сегодня», «Интеграция Крыма в глобальную экономику», «Цифровая медицина — экспортный потенциал России», «Стратегия развития строительной отрасли России», «Федеральные целевые программы в России» и другие.
20 апреля состоятся пленарные дискуссии «Будущее России» и «Будущее мира», а также заседания региональных бизнес-омбудсменов и международной ассоциации «Друзья Крыма». А «Опора России» планирует поднять тему легализации малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе.
Помимо этого, ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения экономики Сирии. Так, Будет подписан целый пакет инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого судоходного сообщения между Республикой Крым и Сирией.
Как писал «ФедералПресс», Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он состоится с 19 по 21 апреля. По итогам прошлого были подписаны договоры и соглашения более чем на 100 млрд рублей, а участниками стали более 2,2 тыс. человек, в том числе более 200 международных участников из 46 стран мира.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пчелы выгнали Эвелину Бледанс из самолета Метшин встретился с противниками мусоросжигательного завода Чаплин назвал преемников патриарха
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия359
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию482
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя27
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»368
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»47
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
00:40
Бородина жестко ответила хейтерам
Шоу-бизнес
01:28
Больной раком Караченцев дорого обходится жене
Шоу-бизнес
00:12
Бузову обвинили в совращении Малахова
Шоу-бизнес
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение