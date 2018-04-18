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Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем
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Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем 

Дни.ру 19 минут назад
Фото: Дни.ру
Последние снимки располневшей Леры Кудрявцевой вызвали волну обсуждения читателей светской хроники. Некоторые даже предположили, что 46-летняя телеведущая находится в интересном положении. Так ли это, попробовали выяснить Dni.Ru.
"Беременности я не вижу. Просто в ее жизни наступил период, когда она себя немного отпустила. Лера постоянно держала себя в руках, ущемляла себя всю жизнь. Внешне Кудрявцева невероятно женственная, а вот внутри телеведущая крайне дисциплинирована", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Медиум уверена, что Лера прибавила в весе исключительно в силу возраста и физиологических причин. «Удерживать собственное тело в рамках формы 25-летней девушки не стоило бы, но я уверена, что Лера не остановится. Наверняка сядет на жесткие диеты, пойдет на процедуры и будет загонять себя в очередные рамки. Вижу, что этого не стоит делать. Кудрявцева себя просто насилует, так делать нельзя, иначе организм надорвется и даст серьезный сбой в ближайшее время», — предупредила гадалка.
Отметим, от бестактных поклонников Лере Кудрявцевой досталось не только за округлившиеся формы, но и за смену имиджа. Пользователи Сети заявили, что ведущей совершенно не идет прямая челка и небольшая длина волос. Это якобы старит ее сразу на 15 лет.
Впрочем, сама Кудрявцева не стала молча выслушивать многочисленные претензии. «Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит», — обратилась она к своим подписчикам.
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