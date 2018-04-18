Ruslan SALIS сообщила НАТО, что не продлит контракт на авиаперевозки

БРЮССЕЛЬ , 18 апр — РИА Новости . НАТО была проинформирована компанией Ruslan SALIS, оказывающей услуги грузовых авиаперевозок, о намерении не продлять контракт, который действует до конца 2018 года, сообщил в среду РИА Новости представитель агентства тылового обеспечения альянса.

С 2006 года агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) заключило контракт на воздушные перевозки для оказания помощи международному консорциуму стран в осуществлении воздушных перевозок негабаритных грузов.

Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Люксембург, Норвегию, Польшу, Словакию и "Данные услуги оказываются в течение уже более десяти лет, и в настоящее время действуют два отдельных контракта для поддержки стран-партнеров в рамках программы SALIS. SALIS является международным консорциумом, который включает в себя десять стран: Бельгию Словению ", — сказал представитель.

По его словам, «действующие контракты были подписаны 1 января 2017 года — один с компаний Antonov SALIS, второй с Ruslan SALIS. Эти контракты действуют до конца 2018 года».

"Компания Ruslan SALIS проинформировала агентство NSPA о том, что они не будут продолжать оказание своих услуг сверх условий их текущего контракта, который будет оставаться в силе до конца 2018 года", — отметил представитель.

"Агентство в настоящее время работает со странами программы SALIS для изучения вариантов удовлетворения их будущих потребностей в воздушных перевозках с января 2019 года", — сказал собеседник РИА Новости.